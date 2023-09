Fost şef al programului de antidoping al ATP, veşti proaste pentru Halep. La TAS poate primi o suspendare mai mare

"Bazându-mă pe motivarea deciziei, a fost norocoasă că a primit o suspendare de doar patru ani.

Acolo (n.r. – la TAS), cazul va fi reaudiat, o judecată diferită este posibilă, inclusiv o majorare a pedepsei”, a declarat Richard Ings, fost șef al programului de antidoping al ATP și CEO al Autorității Sportive antidoping din Australia, în cadrul podcastului găzduit de David Low, conform Prosport.

Mihai Covaliu spune că Simona Halep va avea de suferit din punct de vedere sportiv

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, că în urma suspendării de patru ani primite pentru dopaj cariera sportivă a Simonei Halep are mult de suferit şi a precizat că depinde numai de ea dacă va reuşi să revină pe terenul de tenis.



"Lupta Simonei este una dificilă după suspendarea primită. Este un moment dificil acum pentru ea. Decizia ITIA de a o suspenda patru ani poate fi atacată prin recurs la TAS. Simona a şi anunţat că va face acest lucru. Însă din cazurile anterioare cel mai bun lucru care i se poate întâmpla este să primească o reducere a pedepsei. Cariera sa sportivă are însă mult de suferit şi depinde în primul rând de ea dacă va reveni din nou pe teren. Noi ne dorim să o revedem pe terenul de tenis acolo unde a făcut istorie", a afirmat Covaliu.



Acesta a subliniat că dincolo de pedeapsa primită din partea ITIA cel mai greu lucru de câştigat va fi lupta pentru moralitate.



"Se ştie că sportul mondial a declarat de mult zero toleranţă pentru dopaj. Dincolo de pedeapsă rămâne lupta pentru moralitate, cel mai greu de câştigat şi de păstrat. Ştiu că Simona va lupta până la capăt", a adăugat preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.



Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, a anunţat, marţi, Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA).



ITIA a precizat că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).



Prima încălcare a regulamentului în cazul Simonei Halep (31 ani), dublă campioană de Mare Şlem (Roland Garros 2018, Wimbledon 2019), este legată de identificarea substanţei interzise roxadustat la US Open în 2022, în urma unui test antidoping în timpul competiţiei, iar a doua este legată de neregularităţile fin paşaportul său biologic (ABP).



Suspendată provizoriu din octombrie 2022, Halep s-a declarat "şocată şi dezamăgită" de sancţiunea de patru ani şi a anunţat că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv şi va urma toate căile legale împotriva companiei care a produs suplimentele alimentare contaminate.

