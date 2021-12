Florin Piersic, cu vocea tremurândă: Nu cred că mai am timp să mă întâlnesc cu publicul. La vârsta mea te gândești la ce urmează

Unul dintre cei mai mari și mai iubiți actori pe care i-a avut România a făcut în Ajun o declarație tristă. Florin Piersic i-a transmis lui Dan Negru că e sceptic că va mai avea ocazia să se întâlnească cu publicul.

„Vă rog să nu tăiaţi la montaj chiar tot din ce am povestit. Ştii de ce? Nu o să-ţi placă ce îţi spun. Dar nu cred că o să mai am timp să mă întâlnesc cu dumnealor (n.r. - cu publicul). Orice om, la o anumită vârstă, se gândeşte şi ce urmează", a precizat Florin Piersic la Antena 3. Marele actor a mărturisit că în pofida experienței colosale pe care o are, de fiecare dată când apare în fața românilor e copleșit de emoții.

Florin Piersic, unul din cei mai iubiți actori români va împlini 86 de ani pe 27 ianuarie 2022

Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiţi actori români, împlinește la începutul anului viitor venerabila vârstă de 86 de ani. Florin Piersic s-a născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj.

Pe parcursul bogatei sale cariere, a interpretat zeci de roluri pe scena Naţionalului bucureştean, în piese ca "Act veneţian" de Camil Petrescu, "Zbor deasupra unui cuib de cuci" de Dale Wasserman, "Gaiţele" de Alexandru Kiriţescu, "Idiotul" după F.M. Dostoievski , "Logodnicele aterizează la Paris" de Marc Camoletti, "Cartea lui Ioviţă" de Paul Everac şi multe altele, conform Agerpre, care citează TNB.ro.

Celebritatea şi popularitatea actorului nu se datorează doar rolurilor sale de pe scenă, ci şi celor interpretate în cinematografie. Florin Piersic are o bogată activitate în filmul românesc, jucând în peste 55 de pelicule. Debutul în film s-a produs cu "Ciulinii Bărăganului", în 1957, interpretând rolul lui Tănase, potrivit site-ului https://www.imdb.com/. Şi-a evidenţiat talentul în "Neamul Şoimăreştilor" (1965), regizat de Mircea Drăgan, apoi în filmul care l-a făcut cunoscut - "De-aş fi... Harap Alb" (1965), regizat de Ion Popescu-Gopo și în numeroase alte producții.

Rolurile sale celebre din filme rămân cele de haiduci - Anghel Şaptecai sau Grigore Pintea, însă cel mai cunoscut şi îndrăgit rol, cu care se identifică în conştiinţa publicului, este Mărgelatu - personajul cu pălărie şi mantie neagră, purtând o armă cu opt ţevi scurte şi având în mână o "pălărie" de floarea-soarelui din care mănâncă seminţe - din seria filmelor regizate de Doru Năstase şi Gheorghe Vitanidis, în care făcea un cuplu artistic greu de egalat cu personajul Buză de Iepure, interpretat actorul şi cascadorul Szobi Cseh.

