Iată ce teme sunt abordate:

- Vouchere de 1.000 de lei din partea Guvernului pentru cei care cresc porci! Florian Dumitru face marele anunț! Ce proiect vrea să depună în acest sens în Parlament și cine va beneficia de vouchere!

- De ce apare an de an scandalul interzicerii vânzării porcilor de către populație? Cine are interese în această zonă și de ce? ANSVSA modificase de curând normele privind aplicarea Legii porcului.

- Cum stimulăm crescătorii de porci din România? Statisticile arată că 2,8 milioane de porci sunt crescuți în 2023 în fermele din România. În 2016, erau 4,3 milioane. Din cele 37,5 kilograme de carne de porc mâncate în medie anual de fiecare român, maximum șapte kilograme provin de la animale crescute în țară.

- Revine pesta porcină? Câte focare mai sunt acum active din România și de ce nu am reușit să eradicăm pesta porcină africană în toți acești ani? Deficitul comercial la finele anului 2022 între carnea de porc importată și cea exportată era de 830 de milioane de euro, așa cum reiese din datele INS.

- Scandalul prețurilor la alimente. Ordonanţa adoptată de Guvern privind prelungirea plafonării adaosului comercial cu încă trei luni. Pentru 21 de produse au scăzut prețurile spune ministrul Barbu. Lista de produse a fost extinsă cu: orez, bulion, margarina, smântâna, drojdie, cozonac varza murată sau usturoi. Cât bine face cu adevărat? Cu cât au scăzut prețurile?

- Cu cât crește prețul la masa de Crăciun?

- Guvernul trebuie să construiască, prin PNRR, 15 Depozite de Legume și Fructe în toată țara. Unde vor fi construite? Cât vor costa? Când vor fi gata? Cum ne vor ajuta? Vor fi percepute taxe de la producătorii de fructe și legume?

- Cum au de gând Guvernul și Parlamentul să reducă lanțul producător-procesator-hypermarket?

- Cum stimulăm românii să cumpere produse românești?

- Cum combatem risipa alimentară? În România se risipesc anual 2,5 milioane de tone de alimente. Asta înseamnă că fiecare român aruncă la gunoi aproximativ 75 de kilograme de mâncare în fiecare an

- Produse de import vândute în România ca fiind produse tradiționale. Jurnaliștii realitatea.net au mers într-un supermarket si au cumpărat o sticla de ulei pe care scrie foarte clar „Produs in România”. Dar cand au citit pe aceeași eticheta, aflam ca semințele provin din tari din Uniunea Europeana si din afara Uniunii. Cu alte cuvinte, semnințele pot proveni de oriunde. Singura certitudiune pe care o avem, conform ambalajului, este ca semințele au fost presate in România si ca uleiul a fost extras la noi in tara.

- Ce proiecte avem pentru susținerea fermierului român?

- Ce suprafață irigă România acum și ce proiecte avem pentru dezvoltarea acestui obiectiv? INS susține că doar 3 milioane de hectare sunt irigate în prezent.

- Fructul care se vinde de 6 ori mai scump în România. De ce? Cum e posibil? O tonă de miez de nucă se vinde de aproape 6 ori mai scump în România față de alte țări europene.

- Subvenții fermieri. În ce stadiu suntem cu acordarea acestora? Cum ar putea fi majorate subvențiile și când?

- Secetă. Au ajuns banii de secetă din partea Guvernului la toți fermierii? Seceta extremă provoacă efecte în lanț. Nu sunt probleme doar pe câmpurile agricole, ci și în ferme. Oamenii renunță la animale, pentru că pășunile sunt uscate și hrana este prea puțină. Câte ferme se vor închide?

- Importul de cereale din Ucraina. Cum este afectată piața românească?

