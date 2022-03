Scriitorul Flaviu Predescu a făcut o analiză rațională asupra contextului geopolitic din zonă și rolului pe care îl are președintele Volodimir Zelenski:

„Apropo de președintele Ucrainei, eu am o rezervă. Încă cred că putea fi evitat războiul dacă nu se adopta o atitudine radicală. E părerea mea. Am văzut că s-au supărat unii. Când stai în coasta unui asemenea monstru geografic, nu poți să zici că vei face și vei drege fără să convii un acord cu el. La fel și noi, când am intrat în NATO, am semnat un acord cu Ungaria, tocmai ca să nu fie probleme.“, a zis, la DC News, Flaviu Predescu.

Criticul literar Daniel Cristea-Enache a vorbit, în cadrul emisiunii „De Ce Citim“, de la DC News, despre poziția pe care trebuie să o ia intelectualii din Federația Rusă:

„Ideea aceasta că sunt lucruri mai importante pentru noi, precum opera personală, cariera, un premiu, un succes sau o funcție decât această raportare directă, onestă și de bun simț la realitate, această idee mi se pare totalmente perdantă pentru un intelectual. Un intelectual trebuie să se implice, trebuie să fie atent la ceea ce se întâmplă. Dacă este intelectual rus trebuie să protesteze împotriva războiului, să folosească toate pârghiile pe care le mai are, că acum s-a blocat toată presa independentă în Rusia, și să-și facă auzită vocea, nu să pretindă că nu e un război, ci o operațiune specială, și să aproximeze situația refugiindu-se într-un anumit limbaj.

Intelectualii, oamenii de cultură și oamenii de știință, toate vocile acestea care contează într-un domeniu, trebuie să se raporteze într-un mod direct la ceea ce se întâmplă, mai ales că toate mijloacele de informare ne aduc informația în valuri și numai dacă nu vrei, poți să spui că nu ști ce se întâmplă acum în Ucraina.“, a spus, la DC News, Daniel Cristea Enache (citește continuarea AICI).

*acest articol reprezintă o opinie

