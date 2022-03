Fitch: Rusia ar putea intra miercuri în incapacitate de plată

Invadarea Ucrainei de către Rusia a dus la sancţiuni severe, care au afectat capacitatea Moscovei de a accesa şi aloca numerar.



"Plata în moneda locală a Rusiei a obligaţiunilor în dolari scadente în 16 martie va constitui, dacă va avea loc, o intrare în incapacitate de plată, după expirarea perioadei de graţie de 30 de zile", se arată într-un comunicat al Fitch.

Rusia ar trebui să plătească investitorilor dobânzi de 117 milioane de dolari la două obligaţiuni denominate în dolari





Miercuri, Rusia ar trebui să plătească investitorilor dobânzi de 117 milioane de dolari la două obligaţiuni denominate în dolari.



În eventualitatea plăţii în ruble, a explicat Fitch, ratingurile celor două obligaţiuni vor fi revizuite în scădere la "D" după expirarea perioadei de graţie, în timp ce ratingul pe termen lung al Rusiei va fi stabilit la "Restricted Default" (RD - intrare restricţionată în incapacitate de plată).

Perioadă de graţie de 30 de zile la plata bondurilor locale (OFZ)





De asemenea, Fitch a anunţat că aplică o perioadă de graţie de 30 de zile la plata bondurilor locale (OFZ).



Similar celorlalte mari agenţii de rating, S&P Global Ratings şi Moody's, Fitch a plasat la începutul lunii martie ratingul Rusiei în zona "junk" (nerecomandat pentru investiţii), unde sunt ţările care sunt considerate în pericol de a nu-şi putea rambursa datoriile. Ulterior, Fitch a coborât şi mai mult ratingul suveran al Rusiei, de la "B" până la "C".



Pe scara de evaluare utilizată de Fitch, un rating de tip "C" este cu doar o treaptă peste "default" (incapacitate de plată).



"Ratingul 'C' reflectă opinia Fitch că un default suveran este iminent", a informat agenţia de evaluare într-un comunicat de presă.

Ar fi o premieră după criza din 1998





Fitch a adăugat că noua retrogradare a venit ca urmare a evoluţiilor din ultimele zile care "au subminat şi mai mult disponibilitatea Rusiei de a asigura serviciul datoriei guvernamentale".



Dacă Rusia ar intra în incapacitate de plată, aceasta ar fi o premieră după criza din 1998.

