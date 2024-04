”Firea nu-i ia voturile astea lui Piedone niciodată. Are mulți fani la București”. Ciuvică: E șmecher în campania asta

În cadrul emisiunii „Miercurea Neagră", analistul politic Bogdan Chirieac și Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, au vorbit, printre altele și despre telenovela de la Primăria Capitalei, după ce coaliția a decis că merge separat la vot, dar și despre impactul candidaților noi asupra lui Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone.

Mugur Ciuvică: Piedone rupe

"Piedone e șmecher în campania asta. Ați venit acum să îi rupeți picioarele, hai să vedem ce face pentru că Piedone are... și eu m-am mirat, dar am văzut și cu ochii mei atunci când a fost lansarea, Piedone are mulți fani în București. Ce sperați dumneavoastră că Piedone dispare că îi ia Firea toate voturile e complet greșit.

Piedone are voturi pe persoană fizică, cred că mai mult din zona asta de nemulțumiți, gen ăștia care ar vota cu AUR, dar nu au ce să voteze cu AUR în România, votează cu Piedone, oameni mai de la periferie, oameni care trăiesc mai greu, care au salariul minim, care se descurcă greu de la o lună la alta. Din zona asta Piedone rupe și nu vine Firea să îi ia voturile astea lui Piedone niciodată, dar ia voturi PSD-iste, de alea clasice, ca să-l ducă sub Nicușor Dan. Dar îl veți vedea pe Piedone. Vorbim, mai e puțin", a declarat Mugur Ciuvică.

