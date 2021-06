Finanţarea Federaţiei Române de Baschet a fost oprită de către MTS

Ministerul Tineretului şi Sportului a sistat finanţarea Federaţiei Române de Baschet, secretarul general al FRB, Adrian Voinescu, declarând, miercuri, într-o conferinţă de presă, că decizia vine într-un moment "cel puţin ciudat" având în vedere că echipa naţională feminină 3x3 se află în pregătire pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, scrie Agerpres.



"Tocmai am primit o adresă din partea MTS în care suntem informaţi că a fost sistată finanţarea Federaţiei Române de Baschet. Este o măsură care vine într-un moment extrem de ciudat şi nepotrivit, având în vedere că avem echipa naţională olimpică de 3x3 la Izvorani. Noroc cu COSR care susţine din plin această pregătire precum şi participarea naţionalei de baschet 3x3. Nu aş spune că măsura MTS este fără precedent... dar este foarte ciudat că ministerul înţelege să acţioneze de acest fel faţă de o federaţie calificată la Jocurile Olimpice", a afirmat Voinescu.

”O istorie mai lungă”, în spatele deciziei





"Este o istorie mai lungă în spatele acestei sistări de finanţare. Însă noi nu suntem în situaţia de a stinge lumina şi a opri activitatea federaţiei. Ne vom desfăşura programul normal, baschetul nu se va opri în loc pentru că există această sistare. Se zvoneşte că această frână din partea MTS vine după ce noi am dat în judecată MTS. Dar nu e adevărat, FRB nu are deschis niciun proces împotriva ministerului", a adăugat secretarul general al FRB.



Întrebat dacă în adresa de sistare a finanţării există o motivaţie, Voinescu a răspuns: "În adresă se menţionează ca motivaţie faptul că există probleme legate de procese pe care le are Federaţia Română de Baschet cu terţi. Au fost nişte cazuri dar care s-au închis, inclusiv o sesizare la CNCD".

MTS suplimentează sumele destinate activității sportive de performanță

La inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, ca urmare a aprobării de către Guvernul României a Memorandumului de deblocare a rezervei de 10% din bugetul MTS și disponibilizarea unei sume de 9.500 mii lei, au fost alocate resurse suplimentare federațiilor sportive naționale, conform unui comunicat de presă.

Astfel, ca urmare a acestui fapt, din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului destinat activității sportive de performanță, s-au alocat unui număr de 23 de federații sportive naționale, pe baza solicitărilor acestora, sume destinate pregătirii sportive, calendarului sportiv intern și internațional, precum și altor cheltuieli. Aceste sume vizează activitățile sportive ce se vor desfășura în perioada iulie – septembrie 2021, urmând ca, la rectificarea bugetară din această toamnă, să se analizeze activitatea sportivă din perioada octombrie – decembrie 2021 și să se aloce federațiilor sportive naționale fonduri pentru activitățile ce se vor desfășura în acest interval.

De asemenea, s-au analizat cererile de finanțare depuse de un număr de 17 federații pentru Programul Național de Excelență, respectiv pentru organizarea pe teritoriul României a unor competiții de nivel internațional, conform Metodologiei de Excelență a Ministerului Tineretului și Sportului. Aceste cereri au fost declarate eligibile, urmând ca, în funcție de calendarul acțiunilor sportive internaționale, să se aloce progresiv sumele solicitate, începând cu luna iulie, până la finalul acestui an. Totalul acestora va fi de 4.500 mii lei.