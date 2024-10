Dorința lui Ianis Stoica, după ce România U21 s-a califiicat la EURO U21 2025

Citește și - Campionatul European U21 2025: Naționala de tineret a României, calificare după un meci fabulos contra Elveției

”Importantă era calificarea, însă mă bucur că am reuşit să marchez şi să îmi ajut echipa. Acum ne pregătim de EURO. Părerea mea este că nu suntem apreciaţi în fotbalul din Europa, chiar înainte de meci ne uitam pe cotele jucătorilor elveţieni. Nici nu ştiu cine dă cotele alea... au nişte cote fabuloase, dar azi nu au mişcat în faţa noastră. Consider că trebuie să fim mult mai respectaţi în Europa. Probabil de aceea plecăm mereu cu şansa a doua. Însă eu consider că suntem peste multe echipe din Europa, doar că ne trebuie un pic de curaj. Eu înţeleg că e echipa Elveţiei, dar România este peste ea. Noi la EURO trebuie să ne propunem să batem toate echipele, nu să mergem la egal. Mergem să îi batem cu tot cu cotele lor ”, a afirmat Ianis Stoica, autorul a două dintre cele trei goluri ale României.

Stoica speră să fie mai respectat după ce a reuşit să se califice cu România la EURO U21 din 2025

”Tensiunea şi-a spus cuvântul. Şi eu am fost foarte tensionat înainte de meci. Era cel mai important pentru mine, mai ales că vin şi de la o echipă de play-out. După această calificare cred că ar trebui să fiu un pic mai respectat, pentru că nu uşor să te impui la naţionala de tineret şi să joci cu adversari precum Elveţia când vii de la Sibiu, chiar dacă avem o echipă bună acolo. De aceea cred că ar trebui să fiu mai respectat şi să se vorbească un pic mai mult şi de mine”, a explicat Stoica.

Selecţionata de tineret a României s-a calificat la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2025, după ce a învins echipa similară a Elveţiei cu scorul de 3-1 (2-0), marţi seara, pe Giuleşti Arena din Capitală, în ultimul meci din Grupa E a preliminariilor.

A patra prezenţă consecutivă la un turneu final la Under-21

Tricolorii reuşesc a patra prezenţă consecutivă la un turneu final la Under-21, după ce înaintea ultimelor două meciuri se aflau pe locul al treilea în grupa preliminară. Ianis Stoica (16, 35) şi Umit Akdag (68) au adus victoria echipei antrenate de Daniel Pancu în acest meci decisiv şi clasarea pe primul loc în grupă. Albian Hajdari (65) a marcat golul oaspeţilor.

România a câştigat grupa, cu 22 de puncte, urmată de Finlanda, 20 puncte, Elveţia, 18 puncte, Albania, 16 puncte, Muntenegru, 7 puncte, Armenia, 2 puncte. Se califică direct la turneul final câştigătoarele celor 9 grupe şi cele mai bune 3 echipe clasate pe locul 2 (fără a se lua în calcul rezultatele împotriva echipelor de pe locul şase).

Ultimele trei locuri de la turneu vor fi ocupate după un baraj, în dublă manşă, între celelalte 6 echipe de pe locurile secunde. Slovacia, ţara gazdă, este calificată direct la turneul final, care se va desfăşura între 12 şi 29 iunie 2025, notează Agerpres.

