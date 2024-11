Finală-surpriză la prezidențiale 2024. Ce spune Marcel Ciolacu

"Fără să spuneți, dumneavoastră știți cine intră în turul 2 în acest moment?", întreabă reporterii Antena 3 CNN.

"Nu foarte sigur. Au mai știut alții că au câștigat și nu a fost așa", a spus Marcel Ciolacu.

"Este o finală pe care ați preconizat-o? Sau este surprinzătoare și pentru dumneavoastră?", l-au mai întrebat reporterii Antena 3 CNN pe Marcel Ciolacu.

"E una din finalele la care ne-am gândit. Că nu e... Sau va fi.", spune Sorin Grindeanu.

"În vară", completează Marcel Ciolacu.

"De ce în vară? Ce s-a întâmplat în vară?", mai întreabă reporterii.

"În vară amândoi am fost de acord cu cum o să fie finala la prezidențiale", spune Marcel Ciolacu.

(...)

"Care a fost cel mai greu moment din această campanie?", mai întreabă reporterii Antena 3 CNN.

"Atacurile. Atacurile la familie. Încă nu-i depășit momentul în interior... Dar o să văd eu cum o să o...", spune Marcel Ciolacu.

"Credeți că toate aceste atacuri vor influența rezultatul votului?", mai întreabă reporterii Antena 3 CNN.

"Categoric. Veți vedea surprizele după anunțul voturilor, persoane care au apărut pe ultima sută de metri, care au procente considerabile (...) pe care nu le cunoaștem, noi nu știm dacă are familie, cu cine e, unde locuiește, dacă are pantofii cu tapă roșie sau portocalie. Noi nu cunoaștem nimic. Toate pe fondul acestor atacuri (...). Am primit foarte multe mesaje și încurajări și am stat cu mult de vorbă", adaugă Marcel Ciolacu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News