Femeia acuzată că a mușcat un copil, prima reacție: "Părinții sunt problema. Clar nu sunt o nebună"

"Copilașul se juca pe plajă, așa obraznic cum se joacă cei mici, și eu eram pe plajă și făceam o ședința foto profesională, pentru o școală de dans. Nu făceam niște poze. Băiețelul a venit și mi-a dat de 2 ori jet-uri în față, cu un pistol mai mare cu un jet puternic.

"Clar nu sunt o nebună"

Părinții sunt problema, din punctul meu de vedere, pentru că nu s-au ocupat de el, nu l-au supravegheat. El stătea de ceva timp la malul mării și se juca singur și atunci eu am alergat după el să îl prind, să îl duc părinților. Am căzut peste copil, și l-am zgâriat, după care l-am strâns, cred. Pur și simplu eu când am căzut s-au întâmplat toate astea, dar de mușcat nu este cazul.

Avem un avocat. Să vedem ce o să se întâmple. Mie îmi pare rău pentru copilaș. Clar nu sunt o nebună, lucrez cu oamenii de 20 de ani”, a declarat femeia, la Antena 3 CNN.

Dosar penal

Ulterior, după ce tatăl copilului a chemat Poliția, femeia a fost acuzată de loviri și alte violențe, fiind deschis un dosar penal pe numele ei.

"La data de 30 iunie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Năvodari au fost sesizați de un bărbat, de 38 de ani, cu privire la faptul că fiul său, de șase ani, ar fi fost agresat fizic, pe plajă, de o femeie necunoscută. În scurt timp polițiștii au identificat-o pe persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv o femeie, de 42 de ani”, a precizat IPJ Constanța.

În urmă cu un an, în Vama Veche, o femeie a fost atacată sub privirile de patru indivizi deranjați de faptul că unul dintre cei doi copii ai săi i-a stropit cu un pistol cu apă.

