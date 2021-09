FCSB, Universitatea Craiova şi UTA Arad, sancţionate de Comisia de Disciplină a FRF

Cea mai mare penalitate sportivă, 22.500 de lei, a primit-o clubul UTA Arad, în urma incidentelor de la partida cu CFR Cluj.



"AFC UTA Arad vs. FC CFR 1907 Cluj - Incidente - În baza art. 82.1 şi 3.a şi c din RD, raportat la art. 83.2.d. din RD, se sancţionează clubul AFC UTA Arad cu penalitate sportivă de 22.500 lei", se arată într-un comunicat difuzat pe site-ul oficial al LPF.



FCSB a primit o sancţiune de 15.000 de lei în timp ce Universitatea Craiova va trebui să plătească 10.000 de lei după incidentele de la partidele cu U. Craiova 1948, respectiv Dinamo.



"U Craiova 1948 vs. FC FCSB - Incidente - În baza art. 82.2 şi 3.a şi c din RD, raportat la art. 83.2.d. din RD, se sancţionează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 15.000. Universitatea Craiova vs.Dinamo 1948 SA - Incidente, eliminare Giafer Deniz (Dinamo) - În baza art. 82.1 şi 3.a şi c din RD, raportat la art. 83.2.d. din RD, se sancţionează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 10.000 lei; În baza art. 82.1 şi 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancţionează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 7.500 lei; În baza art. 45.1 din RD, clubul Universitatea Craiova va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 10.000 lei. În baza art. 63.1.g, raportat la art.63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Giafer Deniz (Dinamo) cu suspendare pentru un joc şi penalitate sportivă de 740 lei", precizează sursa citată.



În cadrul aceleiaşi şedinţe, clubul Academica Clinceni a primit o sancţiune cu penalitate sportivă de 3.000 de lei pentru neachitarea obligaţiilor contractuale faţă de jucătorul Eugeniu Cebotaru: "Cebotaru Eugeniu vs ACS FC Academica Clinceni - Neexecutare Hotărâre CNSL - În baza art.24.C.1.A din RSTJF, se sancţionează clubul ASC FC Academica Clinceni cu penalitate sportivă de 3.000lei şi se acordă un termen de graţie de cinci zile pentru efectuarea integrală a obligaţiei de plată către jucătorul Cebotaru Eugeniu. Termen: 20.10.2021", transmite Agerpres.