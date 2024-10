FC Botoșani - Rapid, rezultat final. Șumudică, umilit în Moldova 

Rapid Bucureşti a fost învinsă de ultima clasată, FC Botoşani, cu scorul de 2-0 (0-0), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Înainte de acest meci, FC Botoșani avea doar două victorii în campionat. Totuși meciul a fost mai echilibrat decât o arată scorul. Rapid a fost pe cale să egaleze, doar că Botoșaniul a reușit să fructifice mai bine șansele de a marca

FC Botoșani - Rapid. Iată cum s-a desfășurat meciul





FC Botoşani a deschis scorul prin Adrian Chică Roşă (52), aflat la prima sa reuşită în Superligă.



Rapid a ratat o mare ocazie de gol prin Cristian Săpunaru (89), iar la faza următoare gazdele au închis conturile, prin golul lui Aldair Ferreira (90).



Slovacul Jakub Hromada (45+1) a trimis un şut din marginea careului, deviat în transversală de portarul grec Giannis Anestis, aflat la meciul de debut în Superligă.



FC Botoşani venea după cinci etape fără victorie, trei eşecuri şi două egaluri.



Rapid rămâne cu o victorie în ultimele cinci etape, două egaluri şi două eşecuri.

Șumudică spunea înaintea meciului că Rapid nu-și mai permite pași greșiți

"Nu mă interesează exact dacă e ultima sau prima clasată. Noi trebuie să pregătim meciul nu neapărat în funcţie de adversar, ci de aşa natură încât să câştigăm cele trei puncte. Nu mă interesează că e ultima clasată, trebuie să câştigăm. E clar că nu mai putem face paşi greşiţi, am transmis acest lucru şi echipei. Aşa că trebuie să mergem să câştigăm la Botoşani. Botoşani este o echipă care marchează, ultimele rezultate au fost 2-2 şi 3-3. Deci şi marchează, şi primeşte goluri. Nu ştiu cum va decurge meciul, dar e clar că noi mergem să ne impunem jocul. Îmi doresc să mergem acolo şi să demonstrăm că suntem Rapid. Aici suntem puţin datori. Eu şi jucătorii trebuie să demonstrăm că reprezentăm un club care are tot ceea ce îi trebuie în momentul de faţă", spunea Șumudică înainte de meci.

Șumudică a precizat de asemenea că a fost vizitat de patronul Dan Șucu.

"Azi am fost vizitaţi şi de patron, am discutat, este aproape de noi. Eu am un raport foarte bun cu dânsul, vorbim aproape în fiecare zi. Încercăm să ducem Rapidul pe traiectul ascendent. Domnul Şucu este un om care nu vine niciodată să îmi spună mie ce să fac sportiv. E un om cu care mi-aş dori să lucrez până mă las de fotbal. Nu se bagă, nu întreabă de ce joacă sau nu joacă X sau Y... Să tot ai patroni de genul ăsta. El şi familia lui merită mult mai mult, pentru că Rapidul până în momentul de faţă nu le-a dat nimic înapoi. Sper ca duminică să facem fericită familia Şucu

Iată fișa tehnică a meciului:



AFC Botoşani - FC Rapid Bucureşti 2-0 (0-0), Stadion Municipal - Botoşani

Au marcat: Adrian Chică Roşă (52), Aldair Ferreira (90).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Alexandru Vodă (Alba Iulia)

Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Adrian Pitu (Constanţa) - LPF

