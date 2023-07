Farul - Sheriff Tiraspol, în preliminariile Ligii Campionilor. Livescore pe DC NEWS, de la 20:30

Meciul, care se dispută pe arena din Ovidiu, va fi transmis în format livescore pe DC NEWS, de la ora 20:30.

"E un sentiment de fericire, de bucurie, pentru că anul trecut am făcut o muncă extraordinară. Să joci preliminarii de Champions League e o mare provocare pentru noi. Încercăm să creăm o echipă foarte bună, anul trecut am făcut meciuri foarte bune. Întâlnim o echipă care are o experienţă mult mai mare decât noi în Europa, care a făcut anumite schimbări, cu un antrenor italian care pune bază pe disciplină tactică. E o echipă disciplinată, care stă foarte bine în teren, care joacă mai multe sisteme, deci trebuie să fim atenţi la toate detaliile. Sperăm să prindem o zi bună acasă, pentru că eu cred că suntem în stare să tranşăm această calificare. Nimic nu este uşor, dar cred că echipa are potenţial să treacă de ei, nu văd nicio favorită, meciul este echilibrat. E o mare provocare pentru noi, pentru oraş şi pentru Dobrogea, depinde de cât de pregătiţi suntem", a declarat Gheorghe Hagi la conferinţa de presă premergătoare meciului, conform Agerpres.

Larie nu poate juca la Farul

"Larie a intrat în pregătire cu noi, dar nu este pregătit pentru acest meci din punct de vedere fizic. E încă foarte riscant să punem în teren un jucător care a făcut doar un antrenament cu echipa. Sper ca în scurt timp să fie alături de noi. Suntem la început de sezon, e nevoie de timp, dar cred că în astfel de meciuri fiecare fotbalist îşi doreşte să joace. Sper să fim noi cei de anul trecut. Trebuie să jucăm fotbalul pe care l-am jucat anul trecut. E clar că au o experienţă mare, dar sperăm să egalăm acest lucru prin valoarea şi lotul pe care îl avem şi sperăm să fim mai buni ca ei. Cred că avem calităţile care pot face diferenţa. Vor fi două meciuri foarte interesante", a spus el.

