Facultate de Teologie Ortodoxă la Roma. Marius-Ștefan Ciulu: "Se formează viitorii preoți din diaspora, care au crescut în străinătate"

"Încă din 2017, la Roma, există o extensie a facultății de Teologie Ortodoxă din București. Înființarea acestei extensii a avut la bază dorința de a forma viitorii preoți din diaspora, dintre românii care au crescut în străinătate, care cunosc foarte bine mediul cultural, social al țărilor din care ei locuiesc. Până în prezent avem 60 de absolvenți ai acestei extensii, avem în prezent 33 de masteranzi, iar în cei patru ani de studii ne apropiem de 100 de studenți înmatriculați. Ei provin evident, din spațiul occidental și cursurile sunt adaptate specificului socio-cultural în care aceste persoane care studiază teologia, își duc existența. Evident, materiile fundamentale de teologie sunt aceleași, dar cursurile sunt adaptate realităților lor în așa fel încât ei să poată da răspuns provocărilor cu care credincioșii Bisericii Ortodoxe Române se confruntă în medii destul de diferite față de ce găsim în România, " a spus Marius-Ștefan Ciulu.

"Cel mai frumos Paște l-am petrecut în diaspora"



Totodată, Ciulu a trăit câțiva ani în străinătate și spune că știe care sunt dificultățile și cu ce se confruntă atât credincioșii români cât și preoții care slujesc în afara granițelor țării.

"Spun asta în cunoștință de cauză pentru că am avut oportunitatea de a locui cinci ani în Germania, la studii și am avut experiența diasporei din perspectiva credinciosului de rând. Într-adevăr, poate trebuia să faci 100 de kilometri până să ajungi la cea mai apropiată biserică sau drumul dura o oră, indiferent de vreme. Am cunoscut problemele cu care se confruntă preoții, cu ce înseamnă chiria pentru spațiile în care slujesc și așa mai departe.

Provocările sunt multiple și diferă de la o comunitate la alta, dar pentru a putea în marea măsură să fie depășite cât mai ușor e nevoie de aceste forme instituționale de sprijin și a veni în întâmpinarea lor, spre binele credincioșilor și a comunităților de români care se coagulează foarte frumos în jurul bisericii. Vă mărturisesc că cea mai frumoasă experiență pascală pe care am avut-o a fost într-adevăr în diaspora. A fost un Paște petrecut cu câțiva prieteni în cadrul comunității ortodoxe române din Tubingen. N-o să pot uita niciodată acel Paște: o dată pentru drumul făcut, o dată pentru modul în care românii s-au adunat acolo pentru ceea ce înseamnă a avea un gust de acasă în străinătate," a mai spus Ciulu.

Discuțiile au avut loc în cadrul conferinței "Tradiții românești în diaspora - Ediția II", organizată de StiriDiaspora.ro.

Vezi video complet:

