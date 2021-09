Facturi energie. Câciu: Furnizorii cresc prețurile din pix, iar consumatorii cad victime

"Mă uitam pe comparatorul de preturi al ANRE la energie electrică pe ultima saptamana.Si dacă în urmă cu o săptămână cel mai mic pret era de cca. 450 lei Mwh în numai cinci zile pretul s-a ridicat la 620 lei/Mwh (repet cea mai ieftina ofertă). Să nu vă spun că cea mai scumpă ofertă este cu 1760 lei/Mwh!!!De ce? În baza cărui element de piață?

În contextul în care piața la termen pe OPCOM ne indica un pret de 286 lei/Mwh la energie electrică cu livrare decembrie 2021 și 345 lei/Mwh la energie cu livrare decembrie 2022.

Nu există nici un element de piață decât cel speculativ. Furnizorii cresc prețurile din pix pentru ca eventuala plafonare să îi prindă la un nivel mult superior prețului de piață astfel încât să își conserve veniturile viitoare.

Asa cum am mai spus: Plafonarea preturilor nu se anunță și se stă. Plafonarea se face. Pentru ca dacă doar o anunti și nu o faci, intervine specula despre care vorbeam. Evident, există varianta ca plafonarea să intervină la un nivel inferior, un nivel mediu al ultimelor sase luni. Dar chiar si așa prin lăsarea speculei să își facă de cap, cu cât mai mare este timpul de adoptare al plafonarii cu atât mai mare va fi valoarea de despagubit la furnizori.

Între timp, consumatorii cad victime. Ei sunt nevoiti să încheie contracțe la prețuri prohibitive pentru că guvernul nu stopează hemoragia prețurilor și a speculei.Ei bine, dacă guvernul nu va interveni și specula își va face de cap, inflatia va fi mai mare de 7,2% la final de an.

Ca sa va fie usor să intelegeti, un pret de 620 lei/Mwh este in fapt o dublare a preturilor de la inceput de an! Un pret de 1760 lei/Mwh depășeste de 4 ori valoarea de la început de an! Facem și noi ceva?", a scris economistul Adrian Câciu pe Facebook.