FACIAS: Guvernul nu găsește soluții la problemele importante ale României

Anterior, FACIAS atrăsese atenția asupra ratării unor obiective importante asumate de guvern, așa cum au fost promisiunile legate de majorarea alocațiilor pentru copii sau eliminarea inechităților din sistemul public de pensii.



Calitatea actului de guvernare, una cu multe carențe inițial, a scăzut și mai mult în ultimele luni, după ce problemelor economice și sociale li s-a adăugat și o criză politică majoră.



Guvernul a demonstrat o acută lipsă de preocupare față de problemele și interesele cetățenilor români, cele mai importante puncte de pe agenda publică fiind cu desăvârșire ratate.



Astfel, România nu a primit încă aprobarea pentru PNRR, din cauza elaborării defectuoase a acestuia. Promisiunile de finalizare a Planului au fost încălcate de mai multe ori, iar astăzi suntem în situația în care ne numărăm printre puținele țări europene al căror PNRR nu a fost aprobat. În acest moment sunt deja 12 țări UE care au primit primele tranșe de finanțare și au început implementarea investițiilor.



Școala a început sub spectrul eternelor probleme legate de autorizațiile sanitare, fiind în situația în care numeroase unități de învățământ fie nu au primit această autorizație, fie abia sunt în plin proces de autorizare. De asemenea, așa cum declara ministrul Sorin Cîmpeanu, sute de școli din întreaga țară nu pot asigura măsurile de protecție sanitară, în contextul pandemiei.



După incertitudinile de anul trecut, legate de transportul gratuit al elevilor, ne aflăm în situația în care avem un cadru legal ineficient, iar transportatorii acuză faptul că guvernul nu a fost în stare să soluționeze această problemă.



Eliminarea inechităților din sistemul public de pensii, una dintre prioritățile afirmate de guvern și promisă pentru acest an are acum un termen de reglementare legislativă pentru 2023 și de implementare efectivă de 2025.



Situația economică a României s-a deteriorat simțitor în ultimele luni, iar creșterea datoriei externe este una semnificativă. Datele oficiale arată că aceasta a crescut cu peste 6 miliarde de euro în doar șapte luni, ajungând la peste 131 de miliarde de euro.



Două dintre cele mai mari probleme care îi afectează astăzi pe români sunt creșterea accelerată a inflației și scumpirea semnificativă a energiei. Guvernul nu a făcut nimic pentru a atenua și contracara aceste efecte, susținând chiar că se află în imposibilitatea de a face acest lucru, cu referire la plafonarea prețurilor la gaze naturale. Astăzi vedem cum alte state europene, așa cum este Spania, au reacționat prompt și au plafonat prețurile, luând și o serie de măsuri conexe pentru a reduce povara de pe umerii consumatorilor.



În contextul în care criza politică din ultima perioadă pare să fie departe de rezolvare, FACIAS atrage atenția că iresponsabilitatea și lipsa de preocupare demonstrate de guvernanți vor avea efecte dezastruoase, se arată într-un comunicat transmis de către FACIAS.