Exxon a prezis încălzirea globală „uluitor de precis” în anii '70 şi '80, dar și-a protejat afacerile (The Guardian)

Compania petrolieră Exxon ar fi știut foarte precis despre efectele industriei petroliere asupra încălzirii globale, dar a continuat să-și protejeze afacerile, arată o investigație The Guardian.

O mulțime de documente interne și documente de cercetare au stabilit anterior că Exxon știa despre pericolele încălzirii globale cel puțin din anii 1970, iar alte organisme din industria petrolieră știau despre risc chiar mai devreme, din jurul anilor 1950. Ei s-au mobilizat cu forța și cu succes împotriva științei pentru a bloca orice acțiune de reducere a utilizării combustibililor fosili.

Oamenii de știință ai Exxon au fost extrem de preciși în proiecțiile lor din anii 1970, prezicând o curbă ascendentă a temperaturilor globale și a emisiilor de dioxid de carbon, care este aproape de a se potrivi cu ceea ce s-a întâmplat de fapt, în timp ce lumea s-a încălzit într-un ritm care nu a mai fost văzut de milioane de ani.

Predicţiile Exxon confirmate şi de Science

Oamenii de știință Exxon au prezis că încălzirea globală va fi de aproximativ 0,2 grade celsius pe deceniu din cauza emisiilor de gaze care încălzesc planeta din arderea petrolului, a cărbunelui și a altor combustibili fosili. Noua analiză, publicată în Science, constată că știința Exxon a fost extrem de precisă, iar „proiecțiile au fost, de asemenea, în concordanță cu, și cel puțin la fel de abile ca cele ale modelelor academice și guvernamentale independente”.

Geoffrey Supran, a cărui cercetare anterioară a documentelor istorice din industrie a ajutat la clarificarea a ceea ce știa Exxon și alte companii petroliere, a spus că este „uluitor” să vezi proiecțiile Exxon aliniate atât de strâns cu ceea ce s-a întâmplat ulterior.

"Acest lucru rezumă ceea ce Exxon știa, cu ani înainte ca mulți dintre noi să se nască", a spus Supran, care a condus analiza realizată de cercetătorii de la Universitatea Harvard și Institutul Potsdam pentru cercetarea impactului climatic. Acum avem arma care arată că au prezis cu exactitate încălzirea cu ani înainte de a începe să atace știința. Aceste grafice confirmă complicitatea a ceea ce Exxon știa și modul în care au indus în eroare.

Analiza Exxon are la bază mai multe documente şi publicaţii

Cercetarea a analizat mai mult de 100 de documente interne și publicații științifice evaluate de colegi, fie produse intern de oamenii de știință și managerii Exxon, fie co-scrise de oamenii de știință Exxon în publicații independente între 1977 și 2014.

Analiza a constatat că Exxon a respins în mod corect ideea că lumea se îndreaptă spre o eră glaciară iminentă, care a fost o posibilitate creată în anii 1970, în schimb prezicând că planeta se confruntă cu o „super-interglacială indusă de dioxid de carbon”. Oamenii de știință au descoperit, de asemenea, că încălzirea globală a fost influențată de om și ar putea fi detectată în jurul anului 2000 și au prezis „bugetul de carbon” pentru menținerea încălzirii sub 2 grade Celsius peste perioada pre-industrială.

Exxon şi-a discreditat oamenii pentru a-şi apăra propriile interese

Înarmat cu aceste cunoștințe, Exxon s-a angajat într-o campanie lungă pentru a minimaliza sau discredita ceea ce au confirmat oamenii săi de știință. În 2013, Rex Tillerson, directorul executiv al companiei petroliere, a declarat că modelele climatice „nu sunt competente” și că „există incertitudini” cu privire la impactul arderii combustibililor fosili.

„Ceea ce au făcut a fost, în esență, să rămână tăcuți în timp ce fac această muncă și numai atunci când a devenit necesar din punct de vedere strategic pentru a gestiona amenințarea existențială la adresa afacerii lor, s-au ridicat și au vorbit împotriva științei”, a spus Supran.

Ei ar fi putut să-și susţină știința în loc să o nege. Ar fi fost mult mai greu să negăm acest lucru dacă regele petrolului ar fi susținut știința, mai degrabă decât să o atace.

Oamenii de știință din domeniul climei au declarat că noul studiu evidențiază un capitol important în lupta pentru abordarea crizei climatice. „Este foarte regretabil faptul că compania nu numai că nu a luat în considerare riscurile implicate de aceste informații, ci a ales mai degrabă să susțină idei non-științifice în loc să amâne acțiunea, probabil într-un efort de a face mai mulți bani”, a declarat Natalie Mahowald, climatolog la Universitatea Cornell.

Energia eoliana şi solară ar fi putut ajuta la atenuarea dezastrelor climatice

Mahowald a spus că întârzierile în acțiune, ajutate de Exxon, au „implicații profunde”, deoarece investițiile anterioare în energie eoliană și solară ar fi putut preveni dezastrele climatice actuale și viitoare. „Dacă includem impactul poluării aerului și al schimbărilor climatice, acțiunile lor ar putea afecta negativ mii până la milioane de oameni”, a adăugat Mahowald.

Drew Shindell, cercetător în domeniul climei la Universitatea Duke, a declarat că noul studiu a fost o „analiză detaliată și robustă” și că comentariile publice înșelătoare ale Exxon despre criza climatică au fost „deosebit de nerușinată”, având în vedere implicarea oamenilor de știință în lucrul cu cercetătorii externi în evaluarea încălzirii globale. Shindell a spus că este greu de concluzionat că oamenii de știință ai Exxon erau mai buni la acest lucru decât oamenii de știință din afara, cu toate acestea.

Noua lucrare a oferit „o amplificare suplimentară” a dezinformării Exxon, a declarat Robert Brulle, expert în politici de mediu la Universitatea Brown, care a cercetat dezinformarea climatică răspândită de industria combustibililor fosili.

Exxon trebuie trasă la răspundere pentru daunele climatice

"Sunt sigur că eforturile în curs de a trage la răspundere Exxon vor lua act de acest studiu", a spus Brulle, o referire la diferitele procese care vizează să facă companiile petroliere să plătească pentru daunele climatice.

Un purtător de cuvânt al Exxon a declarat: „Această problemă a apărut de mai multe ori în ultimii ani și, în fiecare caz, răspunsul nostru este același: Cei care vorbesc despre cum „Exxon știa” greșesc în concluziile lor. În 2019, judecătorul Barry Ostrager de la Curtea Supremă de Stat din New York a ascultat toate faptele într-un caz legat în fața lui și a scris: „Ceea ce dovezile din proces au dezvăluit este că directorii și angajații ExxonMobil s-au angajat în mod uniform să-și îndeplinească cu rigurozitate îndatoririle în cel mai cuprinzător și meticulos mod posibil… mărturia acestor martori a demonstrat că ExxonMobil are o cultură a analizei disciplinate, planificării, contabilității și raportării”, a mai scris The Guardian.

