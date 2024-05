Există riscul plafonării de pensii și salarii? Marcel Ciolacu: Vom avea o nouă reformă fiscală în care se vor așeza lucrurile

Premierul Marcel Ciolacu a explicat la Realitatea Plus de ce nu vor fi plafonate pensiile și salariile, deși se vehiculau zilele trecute în spațiul public informații, enunțate chiar și de Mugur Isărescu, că acest lucru se poate întâmpla dacă trece datoria de 50%.

"România își permite această recalculare a pensiilor"

“A fost un vârf. Vârful s-a raportat la ultimul trimestru din anul trecut. În momentul acesta iar intrăm în zona de 50%. Era normal să fie acest vârf. Creditele făcute de domnul Cîțu n-au plătit decât dobânda. (...) În acest moment important este că statul are capacitatea și banii necesari de plăti angajamentele făcute tot de către statul român, fiindcă ei la un moment dat au reprezentat statul. În schimb, domnul Câciu am văzut că nu a făcut împrumuturi pe 10. A făcut pe un termen scurt, anticipând că dobânzile vor scădea. Nu s-a întâmplat nimic în campania electorală. Nu am exagerat cu nimic. Eu mă duc acasă și mă uit cu demnitate în oglindă. Eu nu am distrus România. Am avut și lideri de sindicat, și angajații din guvern. Eu am făcut făcut măriri și mi-am asumat lucrurile pe care România și le permite în acest moment. România își permite această recalculare a pensiilor. Nu trebuie să omorâm oamenii cu zile. Trebuie să ieși odată. La fel, și Comisia alături de guvern și-a asumat acest lucru. Vom avea un nou acord cu Comisia Europeană. Cu adevărat, actualul ministru al Finanțelor, în comparație cu domnul Cîțu, se duce să negocieze un acord pe 7 ani pentru a intra în deficitul asumat la 3%. Domnul Cîțu a semnat de la 9,2 % că va ajunge la 3% în 3 ani. Cu alte cuvinte, toată România era condamnată la sărăcie. Toată România, când aveai vârful de dezvoltare și investiții, nu ar fi trebuit să facă nimic. Ca să înțelegeți cât de imaturi au putut fi și ce decizii au luat. (...) Deja ministrul de Finanțe a avut întâlniri la Bruxelles și au convenit anumiți pași, să facem un nou acord, pe care ni-l asumăm, repet, pe 7 ani de zile, astfel încât România să se poată dezvolta în același ritm pe care îl avem acum. M-am uitat și eu pe cifre. Împrumutam 100 de lei și investeam 50 de lei din acea sută. Anul trecut am împrumutat 100 de lei și am investit 95 de lei. Anul acesta, până acum, am împrumutat 100 de lei și am investit 125 de lei. E normal că cei de la Comisie sesizează acest lucru. Comisia vede că vom avea prima sau a doua creștere economică din Uniune, normal că nu vor veni să te omoare. Vom avea o nouă reformă fiscală în care se vor așeza lucrurile în anumiți parametri. Asta nu înseamnă că nu vom avea măriri de taxe. Până atunci se face și digitalizarea ANAF-ului. Așa se va vedea un tablou complet a circulației banilor", a spus Marcel Ciolacu.

