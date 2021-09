Euro depășește 5 lei în următoarele luni. Explicațiile analiștilor financiari

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut cu 0,9 puncte comparativ cu luna anterioară, la valoarea de 73,6 puncte (față de aceeași lună a anului precedent, indicatorul a crescut cu 40,3 puncte). Analiștii cred că euro trece de 5 lei în 6 luni, scrie Mediafax.

Scăderea este urmarea componenței de anticipații a indicatorului, notează asociația într-un comunicat. Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni a înregistrat o valoare medie de 4,38%. În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, peste 87% dintre participanții la sondaj prevăd o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0196 lei/euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0672 lei pentru un euro.

Care sunt explicațiile

Adrian Codirlașu, CFA – Vicepreședinte al Asociației CFA România declară: “Pe fondul prudenței generate de intrarea în valul 4 al pandemiei, indicatorul de încredere macroeconomică a scăzut pentru a două luna consecutiv, însă se menține la un nivel ridicat, aproape de maximul istoric, ceea ce denotă încredere în evoluția economică viitoare. De asemenea, în contextul creșterii ratei inflației, participanții anticipează majorarea ratelor de dobânda depiaț ă monetară în următoarele 12 luni, inclusiv cel puțin două majorări de rată de dobânda de politică monetară, de către BNR”.

Este de remarcat faptul că peste 95% din participanții la sondaj prevăd majorarea ratelor de dobânda de piață monetară (ROBOR 3M), nefiind înregistrată nicio opinie de reducere a acestei rate, iar peste 79% dintre participanți anticipează majorarea ratelor de dobânda pentru scadențele de 5 și 10 ani.

Din luna aprilie a anului 2020, în cadrul sondajului au fost adăugate întrebări suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei naționale, iar rezultatele pentru luna august 2021 relevă că deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021 are o valoare medie a anticipațiilor este 6.8%.

Care este creșterea în 2021

Creșterea, în termeni reali a PIB, în anul 2021 este +7,2%. Datoria publică că procent din PIB va ajunge, într-un orizont de 12 luni, la aproximativ 53%.

Sondajul este realizat lunar de Asociatia CFA Romania, de peste 10 ani, si reprezinta un indicator prin intermediul caruia organizatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai Asociatiei CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenului CFA.

Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca) si este calculat pe baza a 6 intrebari.