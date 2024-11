Ești client Hidroelectrica? Ai grijă la „manevra” cu facturile! Elena Cristian (DC Business), fază de noaptea minții: „E de groază ce pățesc de câteva luni”

Elena Cristian a avut o experiență frustrantă de aproape trei luni din cauza unor facturi eronate și a unei comunicări ineficiente din partea companiei. În august 2024, a primit o factură de 4.084,98 lei pentru un consum de 5.049 KWh, deși indexul real al contorului era de 1.796 KWh. După mai multe încercări de a corecta eroarea, inclusiv prin solicitarea unei recitiri a contorului de către Electrica Focșani, Hidroelectrica a continuat să factureze cu indexul greșit. Compania a justificat această situație printr-o procedură internă care nu a validat corect datele, dar nu a luat măsuri pentru a corecta factura. Elena Cristian își exprimă îngrijorarea că multe familii se află într-o situație similară și că nu există soluții concrete din partea autorităților sau companiei de stat.

„Ești client Hidroelectrica? Vei primi facturi de mii de lei chiar dacă nu ai consumat. Nu te va asculta nimeni, iar dacă nu plătești, vei rămâne pe întuneric.

O factură de 4.084,98 lei, un index pe factură de 5049 KWh și un index real de 1796 KWh. Acestea sunt ingredientele unei povești... de groază cu care mă lupt de aproape 3 luni. Inamicul care rezistă eroic: compania de stat Hidroelectrica.

Să începem cu începutul: 23 august 2024, a sosit factura Hidroelectrica pe email, pentru apartamentul în care locuiește mama mea, în Focșani. Valoarea facturii: 4.084,98 lei și un consum de 5.049 KWh. Se impune o precizare: apartamentul a fost cumpărat în februarie 2023, contractul de energie a fost preluat (era tot la Hidroelectrica, nu am fugit la tarife mai mici), mama s-a mutat în apartament în aprilie 2023, au venit facturi lunare de 50-60-70 lei, pe care le-am achitat până în martie anul acesta. Din martie... pauză, până la factura record din august: adică 5 luni de consum.

Am văzut factura, știam că nu are cum să fie reală, am făcut poză la index, care e la vedere, la intrarea în bloc: 1796 KWh, la data de 24 august 2024. Am trimis solicitare la adresa cunoscută [email protected] și am așteptat. Și am așteptat... La un moment dat, mi s-a comunicat că fac nu știu ce lucrări de mentenanță și că trebuie să mai aștept. Am tot așteptat până când mi s-a spus (scris) că... nu ține de Hidroelectrica. Că la Focșani se ocupă altcineva de citirea contorului și că ar fi bine să rezolv eu să se recitească contorul. Lucru pe care l-am și făcut, am solicitat Electrica Focșani recitirea contorului, s-au mișcat exemplar, în trei zile au trimis adresa la Hidroelectrica cu noul index și cu solicitarea de refacturare corectă.

Hidroelectrica, prin serviciul clienți, mi-a trimis adresa, cu scuzele de rigoare și mi-a promis că va refactura corect. Asta se întâmpla pe 11.09. Pe 23.09 vine factura. Surpriză: cu același index și același sold. Scriu din nou la Serviciul Clienți. Mi se răspunde că nu au avut timp să refactureze și că în octombrie voi primi factura corectă. În octombrie nu am mai primit factura deloc. Am scris din nou la serviciul clienți.

Azi am primit următorul răspuns: „După cum este precizat și în contractul de furnizare, facturăm doar în baza indexilor primiți și validați de către Operatorul de Distribuție, acesta din urmă fiind gestionarul și responsabilul datelor de măsură. Indexul autocitit transmis de clienți este trimis operatorului de distribuție în vederea validării și trimiterii datelor de măsură în vederea decontării serviciului de distribuție. În unele cazuri, din motive tehnice, nu se înregistrează sau operatorul de distribuție nu validează acest index autocitit și ne transmite un index estimat, valoarea acestuia fiind facturată către clienți. În lunile următoare operatorul de distribuție poate reveni cu datele autocitite și se va emite factura de regularizare pentru consumul real. În momentul în care vom primi date de la Operatorul de Distribuție pentru locul dumneavoastră de consum, vă vom emite și transmite facturile de regularizare.”

Ca să traduc: nu doar că nu au înregistrat răspunsul Electrica Focșani din 11.09, cel pe care ei (Hidroelectrica) mi l-au dat cu scuzele de rigoare, dar nici nu au făcut vreun pas în a remedia situația. Au ignorat indexul corect (de pe adresa oficială emisă de Electrica) și au mers în continuare cu factura și indexul lor. Adresa oficială e în vreun coș, la factura mea se adună penalități, riscăm o deconectare, iar indexul corect este la vedere la intrarea în bloc. Iar eu nu am nicio pârghie să conving Hidroelectrica să factureze corect. Și când spun pârghii, mă refer la cele normale: ok, s-a făcut o greșeală, ăsta e contorul, ăsta e indexul, asta e situația, se refacturează, plătim corect și gata.

Nu vreau să mă gândesc câte familii sunt în această situație. Să primească facturi care nu reflectă realitatea și să nu poată rezolva nimic. Să fie obligate să bată drumurile fără să rezolve nimic. Îl întreb public pe domnul Karoly Borbely, cel care conduce compania de ceva vreme, dacă știe aceste cifre și, mai ales, dacă știe că la Hidroelectrica rămâi pe întuneric cu dreptatea în mână. Și dacă are soluții? Că eu chiar nu știu cum poți obliga o companie (de stat) să te factureze corect. Poate știu cei din Ministerul Energiei, domnul ministru Burduja, ANRE, ANPC... Să fie clar, nu cere nimeni favoare și nu mă refer doar la cazul meu (care trebuie rezolvat), mă refer la toate abuzurile de acest fel pentru care Hidroelectrica nu oferă nicio soluție. Ce urmează: am scris din nou la Serviciul Clienți, i-am pus în email atât pe domnul Karoly Borbely, cât și pe doamna care a primit adresa de la Operatorul de Distribuție de la Focșani. Aștept...”, a spus Elena Cristian, analist DC Business.

