Sebastian Burduja spunea, astăzi, că a fost asigurat de specialiști că nu există un risc de dezechilibru asupra sistemului energetic național sau de avarii generalizate pe zone largi, având în vederea canicula din România.

"Să facem distincția. Nu există niciun risc de blackout (n.r. pană de curent), care este o problemă gravă, şi nu există niciun risc să pice un transformator, care din păcate e greu de apreciat. Sunt zeci de mii de transformatoare în ţară şi zeci de mii de kilometri de rețea - nu poţi să spui că sigur nu se va întâmpla nimic. Este foarte cald, temperaturile acestea determină supraîncălziri, dilatări, modificări de natură termică şi din punct de vedere mecanic şi pot să apară astfel de situaţii în care o anumită zonă, un cartier să rămână fără energie electrică. Avem consumuri foarte mari, maximale. Da, posibil, pe anumite reţele, să nu mai facă faţă reţeaua, să se decupleze, să intre într-o protecţie. Dar de aici până la blackout este diferenţă mare", a spus Dumitru Chisăliță.



Creştere de consum record

De asemenea, ministrul Energiei spune că am reuşit să creştem producţia cu aproximativ 400 de megawați și că se caută, în continuare, soluţii, mai ales pe perioade delicate, vârful de consum de seară, unde, spune acesta, înregistrăm un deficit şi preţuri ca atare pe pieţe.

"Acum, să ştiţi că, în momentul în care nu ai energie electrică, nu mai contează absolut deloc preţul. Atunci, îţi dai seama cât de nepreţuită este energia electrică, mai ales când ai 50-60 de grade în cameră şi atunci chiar nu te-ar mai interesa, ai da oricât pe energia respectivă. Dar, într-adevăr, există nişte probleme reale.

Eu chiar am făcut o analiză referitor la ce se întâmplă, din punct de vedere statistic 2023-2024, şi se vede foarte clar că am crescut producţia de cărbune cu 125% faţă de aceeaşi zi a anului trecut, producţia de hidrocarburi cu 45%, producţia de energie nucleară cu 66%, dar avem, în acelaşi timp, o creştere a consumului foarte, foarte mare. Practic, s-ar putea să spunem că nu am mai înregistrat o astfel de creştere, care este cu 45% mai mare decât în aceeaşi zi a anului trecut", a mai spus președintele Asociației Energia Inteligentă.

"Factura care va veni pe luna iulie nu va fi mai mare"

În același timp, ministrul Sebastian Burduja spunea că importurile de energie nu duc la creşterea preţurilor. Din contră! Dar, de asemenea, acesta punctat faptul că sunt şi factori care nu sunt în controlul nostru.

"Este foarte dificil să facem o astfel de analiză, având în vedere că aceste date nu există, nu sunt publice, nu cunoaştem nivelul acestor contracte. În acelaşi timp, având preţul plafonat, sigur nu duce la nimic - preţul va fi tot acelaşi plafonat de astăzi. Cu siguranţă, factura care va veni pe luna iulie nu va fi mai mare din perspectiva preţului. Ea o să fie mai mare poate din punct de vedere al cantităţi.

În acelaşi timp, este un semnal de alarmă de care trebuie să ţinem cont. Chiar dacă preţurile acestea nu ne vor afecta factura lunii iulie, nu putem să ignorăm acest defazaj mare pe care îl avem. Dacă vă uitaţi pe analiza de trend, veţi vedea că, dacă anul trecut trendul de producţie cu cel de consum era aproape perfect, acum avem nişte dezechilibre pe aceste zone. Acest lucru arată că am intrat într-o zonă în care trebuie să facem ceva ca sistemul să fie echilibrat", a spus Dumitru Chisăliță.



