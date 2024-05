Enigma din spatele numelui lui Tzancă Uraganu. Puțină lume știe povestea reală / video

Tzancă Uraganu a povestit la podcastul Aneimaria Prodan care este misterul din spatele numelui său de scenă. Totul a pornit cu mulți ani înainte ca acesta să fie cunoscut, încă din vremea copilăriei.

„Tzancă vine de la un film la care se uita mama când eram mai mic și mi-a pus de acolo. Nu știu pe film o fi văzut pe timpul acela și îmi spunea așa. Uragannu mi-a pus Guță. Asta am spus-o mereu, pe unde am mai fost, cine m-a mai întrebat, am spus.

Înainte îmi spuneau Tzancă de la Ploiești, că așa m-am intitulat. Am făcut o piesă cu Nicolae, m-a anunțat: ”din partea mea, împreună cu Tzancă, uraganul muzicii”. Și de atunci mi-a rămas așa, din 2014. Un nume norocos”, a declarat Tzancă Uraganu, în podcastul Anamariei Prodan.

Numele real al lui Tzancă Uraganu este Andrei Velcu, însă puțini îi mai spun așa în prezent.

<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7I-aFI7c2oI?si=WRCsNurX_4NvGAuT" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

