Chirieac a făcut analiza „vedetelor” momentului pentru fotoliul de Președinte al României

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, la România TV, despre scenariile posibile în cadrul alegerilor viitoare pentru partidele reprezentative din țara noastră.

"PSD are un culoar bun la prezidențiale în acest moment. Are un culoar bun din mai multe puncte de vedere, asta și fiindcă AUR are, la rândul său, un scor ridicat.

PSD-ul pierde, de obicei, alegerile în turul al 2-lea — sau a pierdut, în ultimii 20 de ani, în turul al doilea, cu un asterics (*) mare în 2009, când Mircea Geoană câștigă acest tur, dar numărătoarea și statul subteran au ales altceva. Asta s-a întâmplat la vremea respectivă, nu cred că mai e posibil așa ceva în 2024.

Însă votanții AUR cred că mai degrabă ar vota cu stânga, decât cu dreapta. La votanții AUR voi adăuga și SOS România al doamnei Șoșoacă, partid care va ajunge la un procent destul de important.

În partea cealaltă, la USR, la dreapta uimită, e un scor dezastruos: vedeți cum stau lucrurile în momentul ăsta. A fost toată lumea uimită de rezultatul ăla. A fost circul de care partidul n-avea nevoie, făcut în special de doamna Clotilde Armand.

Prin acest circ s-a încercat acreditarea ideii că s-au fraudat alegerile, însă n-au ținut lucrurile astea. Nu știu dacă USR va reuși să-și revină până în septembrie, eventual decembrie", a declarat analistul politic.

De asemenea, Bogdan Chirieac a făcut și o analiză a vedetelor momentului pentru fotoliul de Președinte al României.

"Referitor la alegeri, avem trei vedete (n.r., pentru prezidențiale). Toți trei sunt valabili. Eu l-aș vedea și pe al patrulea candidat, adică pe doamna Clotilde Armand.

Elena Lasconi are discurs, are prezență și a câștigat, desigur, într-un orășel.

Domnul Dominic Fritz are de toate, îl defavorizează un singur lucru: faptul că e neamț. În mod normal, acest lucru trebuia să fie un atu zdrobitor, cum a fost pentru Klaus Iohannis. După Klaus Iohannis, faptul că ești neamț și vrei să fii Președintele României nu mai e un atu.

Cristian Seidler e un tânăr inteligent, cu discurs.

Doamna Clotilde Armand are cetățenie, dânsa e valabilă. Vă dați seama însă cum ar fi să o aveți Președinte pe doamna Clotilde Armand?", a conchis Bogdan Chirieac.

