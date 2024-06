Titi Aur, aproape să-și piardă viața într-un accident. S-a izbit cu 183 km/h de un copac / video

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a explicat cum era să moară la un raliu din Cluj, atunci când a lovit un copac la viteza de 183 de kilometri pe oră, în contextul unei discuții, alături de jurnalistul Florin Răvdan, despre efectele resimțite de șoferi în cazul impacturilor grave.

„Eu, la volanul mașinii de curse, cu al meu copilot, la raliu la Cluj, am lovit un pom la 183 de kilometri pe oră. Nu am avut nimic, iar organizatorii au sunat la jandarmul care era în punctul respectiv și când am vorbit cu directorul de cursă mi-a zis: „Titi, tu ești?“ / Zic: „Da!“ / „Sigur vorbești cu mine!“ / „Da!“ / „Și copilotul cum e?“ / „E bine!“

De ce era bine? Pentru că noi am sărit la 183 de kilometri pe oră, dar nu ne-am înfipt în arborele respectiv, pentru că nu mai avea loc discuția de acum. Ați fi auzit că a fost unul care a murit la Cluj. Am lovit copacul, iar mașina s-a pus de-a latul și a mers vreo 25 de metri pe șanț, cu buza șanțului între roți. Celui care ne urmărea pe GPS i-a ieșit că ne-am lovit la 183 de kilometri pe oră, dar nu ne-am oprit, ci a fost impact, după care ne-am dus încă 25 de metri pe șanț“, a spus Titi Aur.

Titi Aur este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați piloți de raliuri din România. Cu o carieră impresionantă ce se întinde pe mai multe decenii, Titi Aur a reușit să devină de opt ori campion național de raliuri, demonstrându-și abilitățile remarcabile de conducere și tactică. În plus față de succesul său pe plan intern, a participat și la competiții internaționale, unde a obținut rezultate notabile și a consolidat reputația României în sporturile cu motor.

Pe lângă activitatea sa competițională, Titi Aur este cunoscut și pentru implicarea sa în promovarea siguranței rutiere. A fondat Academia Titi Aur, o instituție dedicată educației rutiere și formării șoferilor în condiții de siguranță. Academia oferă cursuri specializate, simulări de accidente și antrenamente practice pentru a ajuta șoferii să înțeleagă riscurile de pe șosele și să învețe cum să le gestioneze eficient. Această inițiativă a avut un impact semnificativ în reducerea accidentelor rutiere și în creșterea conștientizării privind importanța conducerii responsabile.

