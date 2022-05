Elon Musk se zgârcește la cumpărarea Twitter: „Cu cât pun mai multe întrebări, cu atât preocupările mele cresc”

Musk a acuzat Twitter de o posibilă denaturare cu privire la proporția de conturi false de pe site, ceea ce i-ar putea oferi opțiunea de a renunța la înțelegere dacă s-ar dovedi.

Vorbind într-o sesiune cu ușile închise la All-In Summit de la Miami, o conferință cu fondatorii tehnologiei și personalități din mass-media, Musk a spus că o înțelegere pentru cumpărarea Twitter ar putea fi mai ieftină.

„Adică, nu este exclus”, a spus el, potrivit audio-ului postat de podcastul All-In. „Cu cât pun mai multe întrebări, cu atât preocupările mele cresc.”

Musk a spus că Twitter l-ar fi putut induce în eroare cu privire la procentul de conturi false de pe site, o problemă care l-a determinat să pună acordul în așteptare în weekend.

„Este o denaturare materială negativă dacă, de fapt, au revendicat cu voce tare mai puțin de 5% din conturi ca fiind false sau spam, dar de fapt proporția este de patru sau cinci ori mai mare decât acest număr”, a spus el.

Musk nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Comentariile lui Musk de luni au semnalat că acesta continuă să se distanțeze de oferta sa inițială de 44 de miliarde de dolari pentru cumpărarea site-ului, care a fost anunțată pe 25 aprilie. CEO-ul Tesla s-a luptat cu managementul Twitter cu privire la problema spamboților – conturilor false care promovează adesea criptomonede și escrocherii cu colportaj – deși analiștii și unii consilieri au sugerat că concentrarea lui Musk pe această problemă este doar un pretext pentru a renunța la înțelegere.

Acțiunile Tesla au scăzut brusc de când interesul lui Musk pentru Twitter a devenit public, iar valoarea netă a averii lui Musk a fost afectată semnificativ ca urmare a negocierilor cu platforma de social-media. O mare parte din finanțarea lui Musk pentru tranzacție se bazează pe capacitatea lui Musk de a folosi acțiunile Tesla ca garanție, similar cu utilizarea proprietății pentru a susține un împrumut.

Cel mai recent, scăderea acțiunilor l-a determinat pe Musk să caute investitori suplimentari pentru a-și reduce angajamentul de acțiuni în tranzacție, deoarece miliardarul a promis 21 de miliarde de dolari din valoarea sa netă – în mare parte legată de acțiunile Tesla – pentru a cumpăra site-ul.

Cotele Twitter au scăzut drastic după comentariile lui Musk, închizându-se luni la 37,39 USD – cu mult sub oferta lui Musk de 54,20 USD per acțiune. Acordul era de așteptat să se încheie mai târziu în acest an, înainte ca Musk să scrie vineri pe Twitter că este în așteptarea unor „detalii care să susțină calculul [Twitter] conform căruia conturile de spam/false reprezintă într-adevăr mai puțin de 5% dintre utilizatori”.

