Elon Musk plănuiește să ridice interdicția lui Trump pe Twitter: „A fost o decizie proastă din punct de vedere moral”/ video

Elon Musk a spus că va pune capăt interdicției lui Donald Trump de pe Twitter, declarând că a considerat că decizia platformei de a-l bloca pe președintele de atunci este „proastă din punct de vedere moral”.

Într-o știre care va fi celebrată de susținătorii lui Trump, cu la fel de mult patos pe cât este condamnată de criticii săi, miliardarul care este în proces de cumpărare a rețelei de socializare, a spus că decizia inițială a fost incorectă.

„Cred că a fost o decizie proastă din punct de vedere moral, să fiu clar, și proastă la extrem”, a spus el la un eveniment Future of the Car găzduit de Financial Times.

El a adăugat: „Cred că nu a fost corect să-l interzicem pe Donald Trump, cred că a fost o greșeală - decizia a divizat o mare parte a țării și nu i-a anulat vocea lui Donald Trump.”

Elon Musk says he would allow former President Trump back on Twitter:



"I would reverse the permanent ban ... We should not have permanent bans." pic.twitter.com/NRsV6brztg