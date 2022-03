Elena Udrea a izbucnit după ce Băsescu a fost declarat colaborator al Securității: Marș înapoi în groapa de gunoi moral a societății!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis definitiv că fostul preşedinte Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă.



Instanţa supremă a respins, ca nefondat, recursul formulat de fostul preşedinte, fiind menţinută decizia din 20 septembrie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - instanţa de fond, prin care a fost admisă acţiunea CNSAS şi a decis că Traian Băsescu a fost colaborator al Securităţii.

Elena Udrea întreabă dacă schimbă cu ceva decizia ÎCCJ „performanțele sau erorile făcute de Traian Băsescu ca președinte, primar sau ministru”

„Deci ICCJ a decis definitiv ca fostul Presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a colaborat, in acceptiunea legii existente azi, cu Securitatea! La fel de bine, cei trei judecatori puteau spune ca nu, soarta noastra si a tarii, ar fi fost aceeasi, nimic nu s-ar fi schimbat. Si nici Putin, nici Biden, nici Rusia, America sau UE nu ar fi schimbat nimic din ceea ce ei fac si ne influenteaza viata azi in Romania si in lume!

Schimba decizia Inaltei Curti cu ceva performantele sau erorile facute de Traian Basescu ca Presedinte, Primar sau ministru? NU!!! Daca am fi aflat inainte de votul din decembrie 2004, care l-a facut Presedinte, ca Traian Basescu, despre care toti adversarii politici spuneau atunci ca nu ar fi putut avea cariera profesionala fabuloasa in marina comerciala fara sprijin de la regimul comunist, a povestit in scris de doua ori, despre ce au facut niste colegi ai lui in vacantele de liceeni la un liceu militar!!!!, am fi votat cu Nastase?????????????????

Eu sigur nu! Mai ipocritilor! Nu va e rusine ca pupati azi in fund pe toti turnatorii la “”Noua Securitate”, ii lingeti si ii faceti eroi pe toti lasii si toate scursurile care s-au imbogatit prin afaceri cu statul si apoi s-au pus la dispozitia “statului de drept” de azi, cu turnatorii ordinare cu care au aruncat oamenii in puscarii si au distrus vieti si cariere?

Un “stat de drept” mai prost, mai incompetent, mai rau, mai nociv ca Securitatea lui Ceausescu, dar va pute ca Traian Basescu, liceean fiind la un liceu cu profil militar, in anul 1973!!!!!, (cand tot poporul nici nu indraznea sa gandeasca impotriva Sistemului), ar fi povestit aventurile de vacanta ale unor colegi cu turiste poloneze???

Nu va e rusine??? Mai ales voua, nemernicilor, care ati ajuns sa va citeasca altii rahaturile de pe paginile de Facebook, crezandu-va niste lumini, doar pentru ca “turnatorul” Basescu v-a facut “cineva”? Mars inapoi in groapa de gunoi moral a societatii, unde va e locul si de unde nimeni nu o sa va mai ridice a doua oara!”, a fost mesajul transmis de Elena Udrea.

Traian Băsescu merge la CEDO

Traian Băsescu afirmă că a luat notă de decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) potrivit căreia acesta a colaborat cu Securitatea şi anunţă că va face „demersurile legale" la CEDO.



„Am luat notă de decizia ICCJ pe care nu o voi comenta public, aşa cum am procedat de-a lungul întregului proces. Voi face demersurile legale la CEDO", a scris Băsescu, miercuri, pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News