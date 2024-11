Elena Lasconi, la vot: "Le-am adus cafea, ceai şi prăjituri fără blat”

"Am votat cu încrederea că astăzi nimeni nu o să îşi facă bagajul să plece în altă ţară, într-o ţară în care să funcţioneze instituţiile statului, o ţară în care să ai parte de o şcoală bună pentru copilul tău, de un spital în care să fi tratat. Am votat cu încrederea că 1.116 români nu au murit degeaba în 1989 şi că putem să continuăm ce am început atunci. Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toţi, nu doar pentru unii", a afirmat Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale, după ce a votat, duminică, la Colegiul Tehnic 'Mihai Bravu' din Capitală.



Întrebată dacă are emoţii, ea a răspuns că simte că votul de duminică va aduce o "schimbare majoră" pentru România.



"De ieri, a fost aşa o presiune pe mine... Toată lumea îmi scria câte emoţii are, dar nu se gândea deloc la emoţiile mele. Simt că astăzi putem să facem o schimbare majoră pentru România. Iubesc ţara asta şi continui să lupt pentru ea", a replicat Elena Lasconi.



Ea a precizat că le-a adus celor de la secţia de votare cafea, ceai, dar şi prăjituri.



"Le-am adus cafea, ceai şi prăjituri 'fără blat'. E important asta. 'Fără blat'", a răspuns preşedinta USR. De asemenea, Elena Lasconi a spus că sâmbătă seară a sunat-o fiica ei, aflată în diaspora, care i-a spus că a votat în favoarea ei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News