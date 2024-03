Elena Lasconi, de la visul copilăriei la purtatul ”măștilor”: Este epuizant. Mie nu îmi spune nimeni cine sunt

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel, a mărturisit în emisiunea ”La Cină” de la Digi 24 că și-a dorit să ajungă ca Nadia Comăneci, sportiva care a bifat perfecțiunea.

”Distanța dintre Deva și Hateg este de vreo 40 de kilometri și la un moment dat Béla Károly, fostul antrenor al Nadiei Comăneci a venit, în județ și în țară, să caute talente și îmi aduc aminte că eram mică. Și a venit în oraș și m-a pus să fac un exercițiu la paralele, să vadă echilibrul la bârnă și m-a picat. Nu aveam ce trebuie pentru a fi gimnastă și într-un fel am fost tristă, dar bunica îmi spunea că pot să fac orice, dar să fiu eu.

Și asta am înțeles mult mai târziu. Aș ruga, foarte mult, dacă se uită adolescente sau fetițe pre-adolescente, să înțeleagă că cel mai important lucru și cel mai ușor, că îți dă și o libertate, este să fii tu. Am simțit asta pe pielea mea, pentru că este foarte greu să porți măști, te epuizează. Trebuie să ții minte, să ai o ținere de minte, să ții minte ce mască am avut când am stat cu Ionela (n.r. Ionela Năstase, realizatoarea emisiunii). Este epuizant. Ideea este că oricum nu o să te iubească toată lumea”, a spus Elena Lasconi în emisiunea menționată.

Lasconi: Mie nu îmi spune nimeni cine sunt

”Dar nu este despre asta. Nu trebuie să te iubească toată lumea. Tu trebuie să ai relații cu oamenii cu care vibrezi. Și cred că acesta este secretul, într-un fel, al fericirii.

Să fii bine că ești tu. Și că ești destul, ești suficient că ești tu. Tot timpul îi lăsăm pe ceilalți să ne pună etichete. Mie nu îmi spune nimeni cine sunt, eu știu cine sunt. Pentru că eu știu exact cine sunt, pentru că am lucrat foarte mult pentru ceea ce sunt”, a mai spus Elena Lasconi.

Citește și: Elena Lasconi, despre dosarele care i s-ar pregăti: "Sunt foarte liniştită. Nu am făcut nimic, doar muncesc în fiecare zi"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News