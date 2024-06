Elena Cristian, analist DC Business, a comentat rezultatul alegerilor locale și europarlamentare, prin prisma voturilor obținute de PNL.

Elena Cristian, analist DC Business, a intervenit la România TV, și a comentat rezultatul alegerilor locale și europarlamentare obținut de PNL, dar și declarațiile lui Rareș Bogdan de luni.

Rareș Bogdan a declarat că PNL ”e câștigătorul acestor alegeri pentru că am crescut de la 14% la 28% la vot politic”.

”Este adevărat că în toată această campanie și precampanie electorală nu a existat niciun sondaj care să dea PNL-ul cu un scor atât de mare. Peste tot PNL a fost cu 20%, 22%, undeva chiar mai puțin. Au fost sondaje în care a fost sub pragul de 20%”, a spus Elena Cristian.

”Acum, este un scor bun obținut de PNL, dar au pierdut județe foarte importante. Nimeni nu ar fi crezut că domnul Flutur nu ar fi ieșit președinte al CJ Suceava încă 150 de ani sau 150 de mandate. Sunt județe unde clar este o pierdere pentru PNL. De exemplu, vorbim de Prahova, deși acolo sunt probleme serioase cu justiția, să vedem ce va urma, însă erau siguri că vor câștiga acel județ și că va rămâne Iulian Dumitrescu președinte al CJ Prahova.”, a declarat Elena Cristian.

”Au pierdut județe importante. Domnul Rareș Bogdan a făcut analiza votului din perspectiva dânsului pentru că urmează alegerile prezidențiale. Trebuie să dea un semnal bun pentru partid și pentru cei care vor ajuta campania electorală. Din punctul meu de vedere, pentru cele două partide nu este un scor nemaipomenit. Mă gândeam la cât a obținut USL acum câțiva ani, care în alianță au obținut un scor mult mai bun. Însă nu am înțeles de ce nu a spus că AUR este pe locul 2 la europarlamentare?! Câte mandate de europarlamentar au liberalii? Au 6 mandate cât au și cei de la AUR. Să vedem ce se va întâmpla după redistribuire.”, a mai spus Elena Cristian, analist DC Business.

Ce a declarat Rareș Bogdan

”Rezultatele arată că PNL rămâne principala forță de dreapta a PNL, cu peste 28% vot politic. Pentru noi, care eram cotați cu 14% acum un an, dublare procentului arată că românii au votat în cunoștință de cauză. PNL are peste 13.000 de consilieri locali, 500 consilieri județeni și a câștigat fiefurile din Sectorul 1 București, Brașov prin George Scripcaru. Am intrat în inima în zonei roșii și am câștigat Primăria Slatina.

Am câștigat și CJ Botoșani, Valeriu Iftime a câștigat la 240 de voturi șefia Consiliului Județean.Scorul din Vrancea la președinția CJ e foarte strâns în favoarea PSD și am cerut renunmărarea la Vrancea.la Iași, deși a fost cea mai mizerabilă campanie, PNL rămâne cea mai importantă forță politică. La Oradea și Bihor am câștigat cu Florin Birta și Ilie Bolojan cu scoruri foarte mari. La SălajÎntrebat despre posibilitatea ieșirii din coaliția de guvernare: Suntem un partid responsabil. Nu o să facem doar pentru niște calcule meschine dezechilibru și haos în România. PNL nu pleacă de la guvernarePNL analizează fiecare situație în parte.”, a spus Rareș Bogdan, luni.

