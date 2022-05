"Vorbim despre electroporație. Noi am învățat să distrugem tumori, în patologia generală, cu ajutorul a două mijloace: căldura și frigul. Unii fac și analogia cu poezia lui Robert Frost, "Fire and Ice", și părea că, așa cum se termină și poezia, că astea două sunt suficiente.

Iată că nu sunt suficiente, pentru că și căldura și frigul, din păcate, în afară de distrucția tumorilor propriu-zise, induc și fenomene la nivelul organismului

Și atunci, ați introdus această electroporație, care ce face spredeosebire de celelalte două?", a spus prof. dr. Irinel Popescu.

"Electroporația este o tehnologie destul de nouă, nu foarte nouă, dar e o tehnologie prin care, dacă pui un puls electric pe o celulă, poți să deschizi membrana celulei. Și s-a folosit din 1982 pentru a băga ADN în celule și pentru ingineria genetică. De altfel, este o legătură, pentru că am început să lucrez în câmpul ăsta, pentru că am vrut să introducem genul care face Antifreeze protein, pe care l-am descoperit în Antarctica, în niște pești, în somon, iar tehnologia asta a devenit renumită. Am făcut un somon care crește de două ori mai mare decât unul care crește obișnuit cu acest gen de tehnologie.

Au trecut vreo 20 de ani și acum am primit FDA pentru somonul ăsta genetic, dar ne-am folosit de electroporație pentru a introduce genul ăsta", a spus Boris Rubinsky, în exclusivitate pentru DC Medical, în emisiunea Academia de Sănătate.

"Dumneavoastră plecați de la nivel celular deja. Utilizarea electroporației în ingineria genetică și distrucția sau poate chiar inserția de gene. Deci mai departe ajungem abia la distrucția tumorilor", a completat Irinel Popescu.

Descoperirea pentru cancerul de prostată, ficat sau pancreas: Am descoperit, din greșeală, dar nu ne așteptam

"Pulsul electric trebuie să fie foarte precis. Dacă e mai mare decât pulsul pentru ingineria genetică, atunci celulele mor și asta ne-a dus la ideea că s-ar putea distruge celulele canceroase cu niște pulsuri speciale pe care le-am caracterizat, care deschid membrana celulelor și celulele mor.

Acum, ce este special la eletroporație este că organismul nu e numai celule, e celule într-un complex mediu celular, așa că dacă distrugi celulele cu frig sau cu temperatură înaltă, distrugi toate proteinele, tot ce e împrejurul celulelor. Dacă te folosești de pulsul ăsta electric pe care l-am descoperit, atunci distrugi numai celulele bolnave și restul rămân intacte.

Și ce am descoperit, din greșeală, dar nu ne așteptam, am văzut că în ficat, la o săptămână după ce am distrus celulele, ficatul a crescut din nou, perfect și această metodă de irreversible electroporation, cum se numește, distruge celulele pe care vrei să le distrugi, dar nu au niciun efect la nervi. Am introdus tehnologia în 2008 și acum mii de tratamente se fac cu această tehnologie care se numește irreversible electroporation, pe bază că distrug numai celulele, nimic altceva.

