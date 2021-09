Eduard Novak spune că „Dacă vrei, se poate”, după ce a revenit în țară

Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a declarat, duminică, la întoarcerea de la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, acolo unde a câştigat o medalie de argint la ciclism, că atunci când vrei, se poate, precizând că el a reuşit chiar dacă înaintea plecării în Japonia îşi făcea antrenamentele după 8-12 ore de muncă la birou.



"Mă simt foarte surprins şi foarte onorat de această primire. La Tokyo a fost o experienţă unică. Înainte a fost o perioadă de 6 luni foarte grea pentru mine pentru că eu când am acceptat funcţia de ministru am renunţat la participarea sportivă numai pentru a face bine sportului românesc. Dar în ultima perioadă mi-am dat seama că am puţin timp liber şi pot să mă antrenez. Pentru că luasem şi în greutate, de la 74 de kg ajunsesem la 82. În luna mai când am început din nou antrenamentele mă urcam pe un pod din Bucureşti şi deja eram obosit. Toate antrenamentele mele se desfăşurau pe un fond de oboseală pentru că le făceam după 8-12 ore de stat la birou. Într-adevăr, nivelul este unul profesionist la Jocuri, pentru că toţi concurenţii mei numai cu asta se ocupă. Eu sunt şi ministru, am şi familie. Mesajul acestor Jocuri este că se poate în orice condiţii. Dacă vrei, se poate", a spus Novak la Salonul Oficial de la Aeroportul Henri Coandă.

Stresul a fost cel mai apăsător





"Cel mai greu a fost stresul şi apoi presiunea medaliei. Dar pot să spun că această ediţie pentru mine a fost cea mai lejeră din punct de vedere psihic. Acum îmi doresc să am un mandat de succes şi să îmi implementez ceea ce doresc pentru a duce sportul românesc pe o direcţie în care să avem mulţi campioni şi să ne întoarcem aici cu foarte multe medalii de la Jocurile Olimpice şi Jocurile Paralimpice. Să sperăm că în 2024 vom avea o reprezentare cât mai bună la Jocuri", a adăugat ministrul.



Întrebat dacă aceasta a fost ultima competiţie din cariera de ciclist, Eduard Novak (45 de ani) a răspuns: "Nu aş dori să intru acum în detalii. Ceea ce trebuie să ştiţi este că în 2012 am semnat o declaraţie pentru mama mea în care spuneam că acelea sunt ultimele mele Jocuri Olimpice. După care am primit însă o derogare pentru 2016 şi încă una pentru 2020. Aşa că acum trebuie să am o consultaţie cu mama să îmi dea derogare în continuare". Ministrul a menţionat că în perioada următoare instituţia pe care o conduce va face o analiză a rezultatelor obţinute de sportul românesc la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Se va analiza la sânge situația tuturor federațiilor sportive din țară

"Urmează să facem o analiză a tuturor federaţiilor, să discutăm cu cele cu care în viitor ne propunem să obţinem rezultate. Avem nevoie de analiză până la sânge pentru că efectiv trebuie să identificăm împreună cu reprezentanţii federaţiilor şi cu antrenorii care sunt problemele, ce nu funcţionează şi ce trebuie corectat. Trebuie să avem împreună o colaborare pentru performanţă, aceasta este ideea noastră", a afirmat el.



"Eu tot timpul mă gândesc că în astfel de momente, când sportivi vin acasă după ce au câştigat două-trei medalii, trebuie să ne bucurăm de performanţa lor şi să nu ne gândim la bugete, la federaţii. Acum şi eu aş putea să mă plâng de multe, dar consider că acum trebuie să ne bucurăm. Restul se discută şi după. Acum este un moment de sărbătoare. Eu cred că ştiu foarte bine care sunt lipsurile şi le-am repetat mereu pe parcursul anului. Dar minunile nu se vor întâmpla de pe o zi pe alta...ce s-a distrus în 20-30 de ani nu se va schimba în câţiva ani. În aceşti trei ani care urmează până la Paris trebuie să găsim sportivi talentaţi şi să le creăm toate condiţiile... şi în acelaşi timp să ne gândim ce facem pentru Jocurile din 2028. Acolo va fi primul pas în care trebuie să se arate un altfel de sport românesc", a explicat Novak.