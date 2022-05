Economistul Iancu Guda, REPLICĂ la GLUMELE lui Sebastian Lăzăroiu. ”Tipu` ăsta n-ar trebui să fie putred de bogat?”

”Se zvonește că vine cu elicopterul la emisiune.”

Iancu Guda, preocupat în special de educație financiară și investiții care să lucreze pentru investitor, astfel încât banii să producă bani, a ajuns subiect de ironii pentru Sebastian Lăzăroiu, care a întrebat inițial: ”Tipul ăsta, Iancu Guda, n-ar trebui să fie putred de bogat?”. Fostul consilier prezidențial a continuat și cu alte glume în comentarii: ”Nu el a cumpărat Tweeter de curând?”, ”De câte ori vorbește îmi dă un sentiment de vinovăție și-aș vrea să mă bucur măcar pentru el.”, ”De câte ori îl ascult îmi dau seama că tot ce fac cu banii e greșit. Poate ar trebui să nu mai cumpăr.”, ”Se zvonește că vine cu elicopterul la emisiune.”, ”Și l-a cumpărat cu helicopter money.”.

Analistul economic i-a răspuns într-un comentariu la postare:

”Domnule Sebastian Lăzăroiu - mulțumesc pentru grijă sincer, nu știu să vă răspund la această întrebare, din simplul motiv că “putred de bogat” este foarte relativ… depinde de persoana pe care o întrebi, experiență, educație, așteptări, nevoi etc. În schimb, pentru că mie nu îmi place să vorbesc în termeni de bogat/ sărac, pot să va dau un răspuns diferit: sunt independent financiar și am zero datorii. Ce înseamnă? Am acumulat un portofoliu de investiții financiare diversificate prin economii lunare și am ajuns la nivelul în care pot să trăiesc din randament, fără să intru în principal. Banii produși de banii investiți acoperă nevoile de trai ale familiei. Mai pe românește, nu mai trebuie să muncesc o zi din viața mea că să-mi întrețin familia. Poate vă întrebați, atunci: de ce mai muncesc? Și chiar destul de mult (“șef de multinațională”, lector universitar ASE / FABIZ, IBR-ISF, VP AAFBR, producător TV, autor cărți)? Simplu: din pasiune! Aceasta se întâmplă cu cei care au ajuns la independența financiară: fac ce doresc, când doresc, din plăcere și autenticitate. Răspund la telefon când vreau, cui vreau... ori pe social media, cu detașare, inclusiv celor malițioși ca dvs. Se cheamă LIBERTATE! Extrem de importantă, mai ales atunci când lucrezi în TV/ media îți faci 100% singur materialele. Spui ceea ce crezi. Dvs. sunteți liber? Autentic? Independent financiar? Dacă nu, sper să ajungeți acolo cât mai curând. Este minunat dacă o să urmăriți mai des “Banii in mișcare”, ori o să citiți cartea cu același nume, s-ar putea chiar să vă ajute mult succes și gânduri bune.”

