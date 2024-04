FMI cere disciplină fiscală în "marele an electoral". Risc de depășire a bugetului

FMI cere disciplină fiscală în cel mai semnificativ an electoral din istoria lumii.

Fondul Monetar Internațional (FMI) a emis un apel către statele lumii să gestioneze cu grijă cheltuielile și să-și refacă rezervele fiscale, deși recunoaște că aceste cerințe ar putea fi dificil de îndeplinit în cel mai semnificativ an electoral din istorie. Avertizarea vine pe fondul unui număr record de 88 de țări care vor organiza sau au organizat alegeri naționale în 2024, o tendință care aduce riscul ca guvernele să crească cheltuielile și să reducă taxele în timpul anilor electorali, conform unui raport Reuters citat de Agerpres.

Cunoscut sub numele de "marele an electoral", 2024 a fost deja martorul alegerilor în Taiwan, Portugalia, Rusia și Turcia, cu multe altele programate pentru mai târziu în acest an, inclusiv alegerile prezidențiale din SUA și procesul electoral ce se desfășoară deja în India.

Cel mai recent raport al FMI, publicat miercuri, subliniază că riscul de depășire a bugetului este mult mai mare în timpul anilor electorali, iar deficitele în astfel de perioade tind să fie cu 0,4 puncte procentuale mai mari decât în anii obișnuiți.

Economie instabilă

Instituția financiară internațională atrage atenția că perspectivele economiei globale rămân încă fragile, cu o creștere lentă dar constantă, cu SUA în frunte, dar și cu dificultăți persistente generate de inflația crescută și de cererea scăzută în China și Europa. De asemenea, efectele negative ale conflictelor regionale agravează situația.

În raportul "Perspectivele economiei mondiale" publicat marți, FMI a subliniat îmbunătățirea generală a perspectivelor economice în ultimele șase luni, dar a avertizat că multe țări se confruntă în continuare cu datorii ridicate și deficite semnificative, cu rate ridicate ale dobânzilor și cu previziuni scăzute pe termen mediu.

Economii avansate, cu excepția SUA, și economii emergente, cu excepția Chinei, au crescut semnificativ cheltuielile fiscale în comparație cu perioada pre-pandemică, arată raportul.

FMI: Guvernele ar trebui să renunţe imediat la politica fiscală din timpul pandemiei

Cu datoria publică globală ajungând la 93% din PIB în 2023, o creștere de aproximativ 9 puncte procentuale față de nivelul pre-pandemie, FMI îndeamnă statele să retragă unele măsuri de sprijin introduse în timpul pandemiei și să-și refacă rezervele fiscale, mai ales în cazul țărilor cu riscuri suverane ridicate.

"Guvernele ar trebui să renunţe imediat la politica fiscală din timpul pandemiei, inclusiv la subvenţiile la energie, şi să adopte reforme pentru reducerea cheltuielilor, în timp ce-i protejează pe cei mai vulnerabili", apreciază FMI.

Fondul Monetar Internațional (FMI) susține că economiile avansate cu o populație în proces de îmbătrânire ar trebui să efectueze reforme în sistemele lor de pensii și de sănătate pentru a gestiona presiunile asupra cheltuielilor. De asemenea, acestea ar trebui să-și mărească veniturile prin impozitarea profiturilor excesive, ca parte a unui sistem de impozitare pe profit, conform FMI.

În ceea ce privește statele emergente și cele în curs de dezvoltare, FMI sugerează că acestea ar putea crește veniturile fiscale prin îmbunătățirea sistemelor de impozitare, măsuri care ar putea aduce un plus de 9% din PIB.

