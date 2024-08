E bine să dăm câinelui cuburi de gheață pe caniculă? RSPCA vine cu lămuriri

RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) a intervenit pentru a clarifica dezbaterea legată de hrănirea câinilor cu cuburi de gheață în timpul verii. Și asta pentru că în prezent circulă foarte multe clipuri pe TikTok în care vedem cum stăpânii își hrănesc câinii cu înghețată sau, mai rău, le dau să ronțăie cuburi de gheață. Organizația a explicat că această practică ajută la reglarea temperaturii corpului animalelor și previne supraîncălzirea în lunile fierbinți.

Pe măsură ce temperaturile urcă până la 40 de grade Celsius în această vară, proprietarii de câini sunt în căutare de fel și fel de metode entru a-și răcori animalele de companie. Spre deosebire de oameni, câinii nu transpiră prin piele ci prin pernuțe și își reglează temperatura corpului prin gâfâit. Trebuie să țineți cont de acest lucru și să vă gândiți de două ori chiar și înainte de a-i da câinelui apă foarte rece.

Ce poți face dacă vrei să-i dai, totuși, ceva rece

Unii proprietari de câini susțin că oferirea de cuburi de gheață animalelor lor de companie este o metodă eficientă de răcorire. „Îmi hrănesc câinelui cu cuburi de gheață tot timpul. Îngheț supa în forme vechi de iaurt/înghețată sau îi îngheț crochetele cu puțină apă”, a scris un utilizator pe Reddit. Totuși, unii proprietari sunt sceptici, altcineva adăugând: „Un prieten veterinar mi-a spus că dacă îi dau câinelui meu cuburi de gheață îl va ucide. Este adevărat?”

Drept urmare, un purtător de cuvânt al RSPCA a venit cu explicații: „RSPCA recomandă să înghețați vasul de apă înainte de a pune apa pentru a o menține rece pentru mai mult timp. De asemenea, vă sfătuim să puneți cuburi de gheață în apa animalului dvs. de companie sau să faceți bunătăți congelate pentru a le ajuta să se răcorească.”

Cu toate acestea, unii veterinari avertizează că gheața ar putea deteriora dinții câinilor, relatează The Mirror. Dr. Susan C. Nelson, profesor clinic la Centrul de Sănătate Veterinară de la Universitatea de Stat din Kansas, avertizează: „Cu cât cubul este mai mare și mai dur, cu atât este mai mare șansa ca acest lucru să se întâmple”, sugerând că ar fi mai sigur să oferiți cuburi mai mici sau chiar așchii de gheață.

De ce nu e bine să dăm câinilor cuburi de gheață

Deși intenția de a răcori câinii pe caniculă este bună, nu e nici pe departe o idee bună. Iată și motivele:

Risc de șoc termic: Apa foarte rece sau cuburile de gheață pot provoca șoc termic la câini, iar asta poate agrava starea de supraîncălzire în loc să o amelioreze.

Probleme dentare: Cuburile de gheață pot cauza fisuri sau chiar fracturi ale dinților câinilor, mai ales dacă aceștia mestecă gheața agresiv sau sunt bătrâni.

Probleme gastrointestinale: Înghițirea de cuburi de gheață poate duce la crampe sau alte probleme digestive din cauza schimbării bruște a temperaturii din interiorul stomacului.

Complicații pentru câinii cu anumite afecțiuni: Pentru câinii care suferă de probleme respiratorii sau de laringită consumul de gheață poate agrava aceste afecțiuni.

Pentru a răcori în siguranță câinii pe timp de caniculă este recomandat să le oferiți apă proaspătă și răcorită (dar nu foarte rece), să îi țineți la umbră și să folosiți ventilatoare sau alte metode de răcire pasivă. De asemenea, puteți umezi câinele cu apă călduță, nu rece, pentru a ajuta la reglarea temperaturii corpului.

