După faza de la Măruță, Ciucă a răspuns serios la întrebarea: Care sunt calitățile pe care le are Ciolacu, iar el nu / video

În cadrul emisiunii „La Măruță", Nicolae Ciucă a spus care sunt cele trei calități pe care le are Marcel Ciolacu și el nu.

„Onoare, respect și predictibilitate”, a răspuns Nicolae Ciucă, la acel moment.

Ulterior, acesta a revenit cu clarificări pe contul de Facebook, unde a scris că afirmația a fost o glumă, subliniind că aceste calități sunt tocmai cele care lipsesc din rețeta lui Ciolacu: „Nu s-a prins toată lumea de ironie, de tâlcul răspunsului, cum se spune pe la noi. Am crezut că e clar că era o glumă, dar dacă n-a fost destul de 'picantă', o explic acum: onoarea, respectul și predictibilitatea sunt tocmai condimentele care lipsesc din rețeta lui Marcel Ciolacu!“.

Invitat la interviurile DC News, liderul PNL a vorbit din nou despre acest subiect și a explicat că abordarea sa ironică a fost în concordanță cu natura emisiunii de divertisment. El a adăugat că, deși unii nu au înțeles glumele sale, intenția a fost clară.

„Sunteți viralul zilei după ce ați fost la Măruță. Unii nu v-au înțeles glumele. Dumneavoastră ați spus că e o glumă, noi nu am înțeles.”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Am spus de atunci, inclusiv cu domnul Măruță am vorbit despre tâlcuirea unor vorbe, și fiind vorba de o emisiune de divertisment, țin foarte bine minte cum am început emisiunea, chiar i-am spus domnului Măruță că, dacă nu îi promiteam, nu mă duceam, pentru că nu suntem într-o situație în care să ne preocupe divertismentul. De aceea am început printr-o abordare cât se poate de ironică, pentru că așa am înțeles că este emisiunea.

De altfel, dacă ne uităm în desfășurător și în toate întrebările care au fost acolo, sunt exact de această natură. Am explicat... și dumnealui a zis: „Domnule, au fost foarte multe exprimări cu tâlc”, și i-am spus: „La fel a fost și răspunsul la prima întrebare". Acum, dacă din ecologie nu se înțelege ironia, atunci invit pe toată lumea să meargă la Măruță și să folosească sosul iute.”, a spus Nicolae Ciucă.

Întrebat, de această dată serios, care sunt cele trei calități ale lui Marcel Ciolacu pe care el nu le are, liderul PNL a răspuns că îi este greu să discute despre acest subiect și că nu vrea să critice alți candidați, considerând că respectul față de adversarii politici este important.

„Acum nu suntem la Măruță și v-aș întreba serios, dacă ne puteți da un răspuns serios la această întrebare: Care sunt calitățile lui Ciolacu pe care dumneavoastră nu le aveți? Trei. E greu?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Este foarte greu să intru într-o astfel de discuție, de aceea nici nu am vrut să răspund direct pentru că fiecare dintre noi avem calitățile și defectele noastre. Am afirmat de mai multe ori că nu vorbesc de rău despre niciun candidat. Mi se pare o abordare cât se poate de corectă, din punct de vedere al unui principiu de respectare a adversarului, inclusiv adversarului politic, deși nu toată lumea o face.”, a spus Nicolae Ciucă.

„Credeți că viralul ăsta, cum a fost viralul cu „ghinion” al lui Iohannis, vă va aduce și dumneavoastră același succes la prezidențiale? Că și el a fost viral cu o replică dintr-o emisiune, cu „ghinion”, dumneavoastră cu ceva mai amuzant. Poate vă poartă noroc.”, a spus Anca Murgoci.

„Aici nu este vorba de noroc, pentru că aici este vorba de o alegere serioasă pe care românii trebuie să o facă.", a spus Nicolae Ciucă la interviurile DC News.

