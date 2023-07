După bacalaureat, a început avalanșa de articole despre profesorii ăia răi: „Iată și câteva lucruri pe care nu le scrie nimeni!”

„S-a terminat prima sesiune a bacalaureatului de anul acesta. A început avalanșa de articole despre profesorii ăia răi care nu se știe ce au făcut de licee întregi au promovabilitate zero. Dacă citești doar titlul, ai impresia că ziaristul are dreptate. Dacă și gândești puțin, coroborând cu metodologia de admitere la liceu, ajungi ca în fiecare an la concluzia că sistemul e șui și indiferent de ce se întâmplă, profesorul e vinovat.

Iată și câteva lucruri pe care nu le scrie nimeni:

1. Nu poți să dai cu piatra în oamenii de la catedră doar pentru că au avut neșansa să lucreze cu niște elevi care din start nu aveau ce căuta la liceu. Atâta timp cât există situații aberante în care se intră cu nota 2 la mate -info, iar ăia cred că l-au prins pe Dumnezeu de un picior când sunt admiși, uitând că la finalul clasei a douăsprezecea au de dat un examen serios, astea sunt consecințele. Jos pălăria pentru profesorii care fac naveta, de multe ori neplătită (majoritatea liceelor cu promovabilitate zero sunt la țară) și se chinuie efectiv să îi facă pe copiii ăștia să învețe cât de cât!

E mult mai mult efort pentru cadrul didactic să ducă un copil de la nota 2 la 5, decât pe unul de 7-8 la 9-10. Și de multe ori nu reușește, oricât s-ar strădui. Lucrează cu ce i s-a dat. De ce nu există un minim 5 la fiecare materie de examen național pentru admiterea la liceu? Așa ar fi corect. Cine nu poate măcar atât, să meargă la școli de arte și meserii.

2. S-a gândit cineva să mai aerisească programa? Parcă se discuta despre bacalaureat de nu știu ce tipuri pentru cei care vor să facă o facultate, pentru cei care nu vor să meargă la studii în continuare. Ce s-o fi întâmplat cu proiectele acelea?

3. Vorbeam despre liceele din sate. Nu sunt singurele cu promovabilitate zero. Există și licee tehnologice pentru elevii cu CES. Acolo se învață după programe adaptate în funcție de ce și cât pot înțelege elevii din programa școlară. Cu metode adaptate pentru ei. Adică programă adaptată pentru fiecare elev la fiecare materie. Cu materiale concepute de profesori pentru fiecare elev la fiecare materie. Am asistat la ore într-o astfel de școală. Când am văzut nouă elevi în clasă, am zis că profesorul acela are o muncă foarte ușoară. Asta până când a început lecția. Să lucrezi diferențiat cu nouă astfel de elevi e ca și cum ai lucra cu nouă clase diferite în aceeași oră. Și... urmează cireașa de pe tort. După ce patru ani copiii aceștia au lucrat cu programe adaptate, intră în bacalaureat unde primesc subiecte ca și ceilalți copii plus timp suplimentar de lucru două ore. Vi se pare corect?

4. Poza e preluată dintr-un articol. Întâmplător e din județul Buzău. A se vedea câți elevi au susținut examenul de bacalaureat. La primul liceu, cinci candidați, la următoarele câte unul. Deci profesorii au evaluat bine când i-au promovat. Erau de nota 5, adică de trecere,dar ...nu erau de 6 să ia și bacalaureatul.

5. Dacă tot ați avut răbdare să citiți până aici, să vă fac să zâmbiți nițel. Revin, ca în fiecare an, cu ideea că statisticile "e" porci. Imediat explic. Liceu cu un candidat la examen. Omul a picat. Promovabilitate zero la sută. Coada clasamentului. Merge în august la sesiunea a doua, ia examenul, iar liceul cu un candidat reușit din unul înscris are promovabilitate 100% și trece în fruntea clasamentului. Nu e frumos? Hai, că am scris destul”, a scris Oana Damian pe Facebook.

