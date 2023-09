După aselenizare, cresc ambiţiile Indiei! Şi-a lansat prima misiune către Soare

Aditya-L1 a decolat de pe rampa de lansare de la Sriharikota, sâmbătă, la 11:50, ora Indiei (06:20 GMT). Va călători 1,5 milioane de km de Pământ - 1% din distanța Pământ-Soare, conform BBC News. Agenția spațială din India spune că această călătorie va dura patru luni.

Prima misiune spațială a Indiei dedicată studiului celei mai mari stele din sistemul solar se numeşte „Surya”, după zeul hindus al Soarelui, cunoscut și sub numele de Aditya. L1 reprezintă punctul Lagrange 1 - locul exact dintre Soare și Pământ spre care se îndreaptă nava spațială indiană.

Conform informațiilor furnizate de Agenția Spațială Europeană (ASE), un punct Lagrange este un loc în spațiu în care forțele gravitaționale ale două corpuri masive, cum ar fi Soarele și Pământul, se neutralizează reciproc, permițând unei nave spațiale să rămână într-o poziție relativ stabilă și să "planeze" în acel punct. Odată ce Aditya-L1 a ajuns în acest punct Lagrange, acesta ar putea să orbiteze în jurul Soarelui la aceeași viteză cu Pământul, scrie Space.

În dimineața de sâmbătă, 2 septembrie, mii de oameni s-au adunat în galeria de vizionare special amenajată de Agenția Indiană de Cercetare Spațială (ISRO) în apropierea locului de lansare pentru a urmări evenimentul în direct. De asemenea, lansarea a fost transmisă live la televiziunea națională, unde comentatorii au descris-o ca fiind o lansare "magnifică".

Oamenii de știință de la ISRO au confirmat că lansarea a fost un succes și au indicat că performanța satelitului Aditya-L1 este în parametri normali.

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission:



The launch of Aditya-L1 by PSLV-C57 is accomplished successfully.



The vehicle has placed the satellite precisely into its intended orbit.



India’s first solar observatory has begun its journey to the destination of Sun-Earth L1 point.