Dumitru Dragomir, verdict crunt după Elveţia - România, din preliminariile EURO 2024. Scorul care ar fi fost mai corect

"Rezultatul e mare de tot. Îi felicit pe toți băieții noștri pentru efortul depus. Îl felicit și pe Edi Iordănescu pentru acest punct obținut cu Elveția. Nu e de ici de colo să te întorci din Elveția cu un rezultat pozitiv, dar ce am văzut eu la Lucerna e de noaptea minții. Gică Popescu, Cornel Dinu și Viorel Moldovan au perfectă dreptate cu tot ceea ce au spus după meci.

L-am ascultat și eu pe Edi Iordănescu.Termină, bă, băiatul lui tata cu discursuri din astea. Nu ești deloc pe drumul cel bun. A, ești pe drumul cel bun, dar drumul spre prăpastie. Jur că nu am văzut așa ceva în viața mea. Mi-am notat tot meciul. Puteau ăia să ducă scorul la 9-0. Îl rog pe Edi să revadă meciul. Puteau elvețienii să ne dea până în minutul 90, atunci când Mihăilă a marcat primul nostru gol, 9-0. Nu am jucat nimic, dar absolut nimic. Am fost pe teren doar sac de box. Apărarea a fost făcută franjuri, însă noroc cu Moldovan ăla în poartă. A scos câteva faze grele. Dar am avut noroc și cu elvețienii că dădeau ăia ca fraierii peste poartă sau pe lângă poartă. Păi așa vrem noi să jucăm la Euro? Ne prind pe acolo Anglia, Portugalia, Spania, Franța, Germania și ne vor da de sărim din ghete. Nu poți, bă, fratele meu să joci în halul ăla. Nu am avut mijloc absolut deloc în prima repriză, iar Alibec în atac nu a existat”, a spus Dragomir, citat de Prosport.

"Mihăilă a spus bine că ăştia suntem"

"Am urmărit și declarațiile lui Burcă și Mihăilă de după meci. Au și ei dreptate. Au jucat cu inima, iar Mihăilă a spus bine că ăștia suntem. Ei nu au un Gică Popescu în apărare, nu au un Gică Hagi, Dorinel Munteanu, Lupescu la mijloc, nu au un Răducioiu, Ilie Dumitrescu în atac, cu cine vreți să joace Edi? Îi înțeleg și pe ei, iar aici îi dau dreptate lui Mihăilă. Trebuie să fim alături de ei și trebuie să îi susținem. Ăștia îi avem și cu ăștia defilăm.

Dar nici nu putem să ne facem că nu vedem că ei nu au jucat nimic până în minutul 90. Ce ar dori să declarăm noi ăștia de acasă? Când noi vedem că ei nici nu puteau să lege trei pase bune și ăia ne țineau doar în careul nostru, ce vreți voi să spunem? Să sperăm că vor intra cât mai repede în circuitul naționalei și copiii ăia de la Farul, Borza cu Mazilu. Să sperăm că Ianis Hagi își va reintra cât mai repede în ritmul lui de joc. Dar Edi nu trebuie să mai țină copiii talentați pe la alte loturi, că nu avem soluții.

Trebuie să îi integrăm cât mai repede la naționala mare. Și așa nu avem jucători de mare valoare, măcar să le dăm credit ăstora tineri care vin din urmă. Și vreau să vă mai zic ceva. Bine că Pușcaș nu s-a implicat să încerce el să paseze cu capul la Moruțan că sigur dădea pasa aia în bălării. Bine că l-a lovit din nimereală mingea în cap și a ajuns la Moruțan. Acum trebuie să știm să jucăm următoarele două meciuri. E foarte important să le câștigăm pe amândouă”, a încheiat Dragomir.

