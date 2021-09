Drulă spune ce s-a întâmplat zilele acestea la Ministerul Transporturilor

"Ce s-a mai întâmplat zilele acestea la transporturi: am lansat licitația pentru modernizarea DN71 Târgoviște - Sinaia. Acest sector al drumului național are o lungime de 58,8 km, iar proiectul presupune construirea a 14 poduri noi și reabilitarea altor 8. În plus, modernizarea include 2 noi pasaje și 2 parcări de scurtă durată.

Investiția este evaluată la peste un miliard de lei, iar banii vor veni din fonduri europene.Ca termene, sunt prevăzute maximum 12 luni pentru proiectare și cel mult 24 de luni pentru execuție. Ofertele se pot depune până pe 4 noiembrie.Între București și Târgoviște, alternativa la DN71 va fi noul drum de mare viteză. În zilele următoare, CNAIR va desemna câștigătorul licitației pentru proiectarea viitoarei autostrăzi/viitorului drum expres", a scris Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, pe Facebook.

Luni - o nouă şedinţă a Birourilor permanente reunite pentru stabilirea calendarului moţiunii de cenzură

Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au fost convocate din nou pentru luni, de la ora 12,00, pentru a stabili calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură depuse vineri noaptea de parlamentarii USR PLUS şi AUR.



Iniţial, Birourile permanente reunite ale celor două Camere fuseseră convocate vineri, la ora 23,00, dar şedinţa nu a putut avea loc din lipsă de cvorum, fiind amânată pentru sâmbătă. Nici sâmbătă nu a fost întrunit cvorumul necesar, şedinţa fiind programată pentru luni.



"Nu a existat cvorum din nou. Au fost prezenţi 6 membri ai Biroului permanent de la Senat şi 6 membri de la Camera Deputaţilor. Deci - 12. Cvorumul necesar pentru şedinţă este de 14 membri. Am convocat o nouă reuniune a Birourilor permanente reunite pentru ziua de luni, la ora 12,00", a declarat, sâmbătă, la Blaj, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.



Moţiunea de cenzură "Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!", semnată de 122 de parlamentari, a fost depusă vineri la Senat şi Camera Deputaţilor.



Potrivit Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, moţiunea de cenzură, care poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor, se prezintă Birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor în ziua în care aceasta a fost depusă.



Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult cinci zile de la data depunerii.



Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după trei zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.



Data şi locul şedinţei comune, împreună cu invitaţia de participare, se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor cu 24 de ore înainte ca aceasta să aibă loc, transmite Agerpres.