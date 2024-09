Mirela Fanea, președinta Asociației La Femme Roumaine, spune că românii care plănuiesc să se întoarcă acasă nu ar trebui să fie îngrijorați de lipsa locurilor de muncă. Ea a vorbit și despre procesul de reîntoarcere în țară ca mamă singură, dar și despre sentimentele confuze care îi încearcă pe cei aflați departe de casă.

"Eu când m-am întors știam, m-am interesat înainte și m-am dus și am făcut demersurile și m-am înscris la șomaj. Cei de la șomaj habar nu aveau despre lege. Au dat telefoane în stânga și în dreapta. Știau de existența ei, dar de fapt nu a beneficiat nimeni încă de ea. Sunt 2, 3 ani de atunci. Noi am făcut primele demersuri. Nu am reușit din mai multe motive, pentru că sunt și mamă a trei copiii, deci nu am reușit.

Mi-am găsit de lucru, nu pot să spun, am avut și oferte. Deci nu trebuie să le fie frică la românilor că nu își găsesc de lucru. Chiar sunt oferte de muncă.

Eu am primit vreo trei în câteva săptămâni. Pentru mămicile care sunt singure e mai greu să-ți găsești un loc de muncă și să fii și acasă cu copiii. Mai ales că în România școala e doar până la amiază. Trebuie luați de școală, dar eu stau puțin mai departe de centrul orașului. Există transport pentru copii, dar fiind la început, îți e cumva să-i lași să vină acasă singuri. Mai ales că nici nu cunosc orașul", spune Mirela Fanea.

Ce înseamnă România pentru copiii născuți dincolo de granițe



Mirela Fanea a explicat și ce înseamnă adaptarea în România pentru copiii născuți în Franța.

"Ei s-au născut în Franța. Am venit în vacanță, pe perioada vacanței de vară mai mult. În ultimii ani am fost de Crăciun și de Paște".

Flaviu Predescu: Apropo de lucrul acesta, că ați făcut o precizare importantă, ei s-au născut în Franța. Ce vreți să le transmiteți? Cum percep ei o eventuală mutare? Care sunt valorile pe care vreți să le însușească, dincolo de limbă? Vorbesc bănuiesc limba română.

"Toți trei vorbesc și scriu. Cei doi mici au participat la cursurile de limba română care sunt la noi în oraș. Cea mare a învățat din mesaje și din conversații. Oricum ei știu că acasă e acasă. Pentru că eu când spuneam că mergem în România, nu spuneam că mergem în România, le spuneam că mergem acasă. Ei au crescut cu ideea că România e acasă, chiar dacă nu s-au născut aici.

Dar au și o mică reținere, chiar dacă s-au născut în Franța. E cumva și țara lor. De aceea m-am și întors înapoi, pentru că e o vârstă când poți să le faci dublă cetățenie și e mult mai ușor. Am făcut demersurile ca să aibă totuși dublă cetățenie, în caz că o să vrea să se întoarcă în Franța, să știe că, de fapt, aparțin cumva și de Franța. Și este un avantaj", mai spune președinta Asociației La Femme Roumaine.

"Nu putem să îi rupem. Acolo e un fel de casă. Au crescut acolo și se simt acasă acolo. Și eu am mers la 19 ani în Franța și nici nu am reușit să trăiesc România ca și adult, vorbesc. Eu am crescut în Franța. A fost cumpăna asta, că nu ne mai regăsim. Nu ne mai regăsim nici acasă, nici dincolo. Suntem străini și în România și în Occident", conchide Fanea.

Urmărește emisiunea integrală

