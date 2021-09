Dragu: Săptămâna viitoare ar trebui să avem dezbaterea şi votul pe moţiunea de cenzură

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, afirmă că săptămâna viitoare ar trebui să aibă loc o şedinţă comună a Parlamentului în care să fie dezbătută şi votată moţiunea de cenzură, scrie Agerpres.



"Moţiunea de cenzură este prevăzută prin Constituţie. Toată lumea trebuie să respecte Constituţia. În Constituţie se spune foarte clar care sunt termenele cu privire la prezentare (5 zile de la depunere), dezbatere şi vot (după 3 zile de la prezentare). De la depunere, am convocat Birourile permanente reunite pentru a intra pe calendarul dat Constituţie. Am avut patru şedinţe ale Birourilor permanente reunite în care am avut lipsă de cvorum. Ca atare, am revenit la textul Constituţiei şi la deciziile Curţii Constituţionale cu privire la situaţii asemănătoare din trecut (...) Probabil săptămâna viitoare ar trebui să avem dezbaterea şi votul pe moţiunea de cenzură. Vom stabili această dată", a explicat, miercuri, la Senat, Anca Dragu.

Instrument juridic prevăzut de Constituţie





Potrivit deciziilor CCR invocate de Anca Dragu, moţiunea de cenzură este un instrument juridic prevăzut de Constituţie care nu poate fi oprit, dus în derizoriu şi a cărui aplicare nu poate fi tergiversată.



"Pe baza acestora, am tras concluzia că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a aplica şi a respecta Constituţia", a spus preşedintele Senatului.



Anca Dragu a precizat că fiecare senator a fost informat prin SMS despre plenul reunit de joi de la ora 16,00 pentru prezentarea moţiunii de cenzură şi că toţi parlamentarii USR PLUS vor participa la această şedinţă comună.

Ludovic Orban a declarat, miercuri, că PNL a promis în campania electorală patru ani de pace și stabilitate, în care să se facă reformă. „Trebuie să ne reîntoarcem la ce am promis românilor. Azi românii se uită la noi și nu înțeleg de ce a apărut această criză politică, de ce problemele cu care se confruntă nu sunt rezolvate așa cum se așteaptă”, a spus acesta. Printre probleme, Ludovic Orban a menționat valul de scumpiri în sectorul energiei, la alimente și materiale de contrucții, creșterea inflației și intrarea în valul 4 al pandemiei.

De asemenea, Ludovic Orban, președintele PNL, a mai zis că moțiunea de cenzură „nu poate fi oprită”.

Citește mai multe aici!