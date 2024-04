Dr. Dan Viorel Nistor, despre dificultatea de a obține un implant pentru fiul său: Erau bani, erau implanturi, dar nu erau pentru Filip / video

În cadrul conferinței, dr. Dan Viorel Nistor a povestit experiența prin care a trecut ca urmare a faptului că fiul său, Filip Nistor, a fost unul dintre copiii care au beneficiat de un Implant Cohlear. Acesta a prezentat și un filmuleț în care se poate auzi cum Filip rostește mai multe cuvinte.

„Dacă vă uitați pe filmuleț, chiar este micuțul, minunea noastră. Este un filmuleț de aseară din hotel, este prima seară în care a zis „Da". E prima seară în care a zis „Da” și e prima săptămână în care a zis „tata”.

Eu nu sunt aici în calitate de medic primar ortoped, nu sunt nici cadru universitar aici, sunt doar părintele lui Filip, tatăl lui. Ca și poveste, e surprinzător de asemănătoare și cu a Clarei și cu a multor alți copii pentru care am devenit reprezentant pentru că am început să ne întâlnim cu foarte mulți părinți care trec prin aceeași cale.

Sunt multe dificultăți, din păcate, și pe parte de Program Național, și pe parte de îndrumare în Programul Național.", a spus dr. Dan Viorel Nistor

„Erau bani, erau implanturi, dar nu erau pentru Filip"

Dr. Dan Viorel Nistor a povestit că diagnosticarea la Cluj a fost dificilă, iar intrarea în Programul Național a implicat o așteptare incertă, fapt ce a fost extrem de greu pentru părinți deoarece erau conștienți că soluția exista.

„Noi am început diagnosticarea la Cluj. A fost o relație puțin mai dificilă în Cluj, pe partea de diagnosticare și intrare în Programul Național și durata de așteptare pentru programul național era incertă, lucru care era cel mai apăsător. Nu știam cât va dura. Putea să dureze încă o lună, un an, doi ani, nu știa nimeni.

Este foarte greu, ca și părinte, să stai și să știi că Filip, în cazul nostru, are o problemă, care are soluție. Erau bani, erau implanturi, dar nu erau pentru Filip. Noi am luat decizia, prima dată, să cumpărăm primul implant. Ne-am prezentat la internare la București cu implantul achiziționat. Din păcate, a fost o problemă de achiziție și poate un semn de la Dumnezeu ca să nu facem atunci implantul. Domnul profesor Gheorghe a luat decizia să reprogramăm peste o lună. Ieri s-a făcut un an de la prima implantare în care am primit primul implant gratuit, urmând ca să fim pe lista de așteptare pentru a doilea implant.

Ar fi fost al 88-lea pentru că de patru ani jumătate nu s-a mai făcut al doilea implant la un copil prin Programul Național, noi fiind unii din cei 6 cu achiziții directe.", a spus dr. Dan Viorel Nistor la conferința "Registrul Național de Implant Cohlear, o prioritate națională".

