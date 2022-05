Dr. Anca Hâncu, nutriționist: Exemplu de meniu după ce ai mâncat în exces

S-a încheiat al doilea weekend în care am petrecut mai mult, am mâncat mai mult decât aveam nevoie și (poate) am băut un pahar de vin/bere în plus, față de obicei. Câteva zile mai cumpătate vor fi binevenite! Concret, ce facem după o perioadă de excese alimentare? Medicul Anca Hâncu a răspuns acestei întrebări.

„Ne hidratăm cu apă, ceaiuri, supe. Acestea vor ajuta la eliminarea toxinelor acumulate. Dormim. După petreceri, multă mâncare, alcool în exces și lipsă de somn, este important să ne refacem rezervele de energie. Câteva zile în care să mâncăm mai puțin ne vor fi de folos. Mic dejun - un iaurt / chefir cu fulgi de ovăz va ajuta la refacerea microbiomului. Prânz - o supă ușoară cu legume sau o ciorbă cu borș și legume. Cina - o salată cu brânză sau pește. După 2 - 3 zile, revenim la alimentația uzuală, dar încercăm să mâncăm porții mai mici de carne și să mâncăm vegetale din abundență, măcar o săptămână. Evităm prăjelile, maioneza și alimentele procesate și mâncăm ceva pregătit acasă sau în mici restaurante. Alegem ca gustare un fruct proaspăt de sezon și evităm ronțăielile și dulciurile rafinate”, a explicat medicul Anca Hâncu.

„Pentru echilibrul hormonal, alimente bogate în zinc: quinoa, linte, năut, semințe de dovleac și scoici. Acestea restabilesc echilibrul hormonal și contribuie la regeneraera țesuturilor”, a scris medicul Anca Hâncu pe Facebook.

„La mujdei am să vă spun secretul meu de gospodină. Amestesc câțiva căței de usturoi cu blenderul, pun doar foarte puțin ulei, iar în rest pun apă minerală și atunci practic iau toate beneficiile usturoiului, fără a încărca cu foarte mult ulei, de fapt, cu foarte multe calorii”, a zis medicul nutriționist Anca Hâncu la Antena 1, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

„Usturoiul este un antibiotic natural, antifungic, antiseptic, antiinflamator, antioxidant. Alicina este cea mai importantă substanță care se găsește în usturoi și are proprietăți importante. Așa cum spuneam, este practic un antibiotic natural. Substanța se eliberează doar în momentul în care usturoiul este fărâmițat, este mestecat, este macerat. Deci nu atunci când fierbem usturoiul așa întreg”, a spus medicul nutriționist Anca Hâncu la Antena 1.

