Dr. Amin Zahra: 2021 a fost un an în care au câştigat frica şi neîncrederea. În 2022, să rămâneţi în viaţă!

Medicul ATI Amin Zahra vine cu un sfat pentru români la final de 2021, un an în care, spune el, "au câştigat frica şi neîncrederea în evoluţie şi progres".

Medicul ATI susține că în 2021, în fiecare zi a văzut moartea în jurul său.

„Am avut parte de realizări, dar a fost un an in care am văzut moartea în jurul meu, în fiecare zi! Din păcate s-au pierdut vieți care puteau fi salvate, soluția existentă fiind vaccinarea, care rămâne sigurul scut eficient pentru a ne proteja. Au câștigat frica și neîncrederea în evoluție și progres”, a scris Amin Zahra pe Facebook.

Medicul mai spune că în 2021 a trecut prin numeroase evenimente care l-au impresionat, conform Mediafax.

„Mi-a rămas în minte o doamnă în vârstă de 70 și ceva de ani care m-a sunat să mă întrebe de soțul ei, iar la final mi-a zis: Știu că este în comă, dar vă rog să-i spuneți că îl iubesc, de 52 de ani trăim împreună. Nu ne-am despărțit nicio zi, iar acum, când el suferă eu nu pot să fiu lângă el”.

Amin Zahra le recomandă românilor să se vaccineze.

„Oameni buni, nu știu ce argumente aveți ca să nu vă vaccinați, însă eu vă pot da 100 ca să o faceți, iar cel mai important este, să rămâneți în viață alături de cei dragi”, este sfatul medicului ATI.

Mesaj similar înainte de Crăciun

"Doar câteva zile, ne mai despart de sărbătorile de iarnă, care vin la pachet cu: agitația, aglomerația, “nebunia aia” ce ne cuprinde, pentru a ne umple coșul, cu cumpărături și cadouri. Doar că bonus, avem și o pandemie. Și pentru că pe canalele TV, ni se spune non-stop, cât de scumpă va fi masa de Crăciun, cât de scumpe sunt cadourile, brazii... Poate că a venit momentul să înțelegem că este o sărbătoare spirituală și nu o nebunie generalizată, o cheltuială inutilă cu o cină demnă de Spitalul de Urgență.

Este o perioadă grea, și e greu să ne abținem de la niște obiceiuri, vizite, tradiții...Doar că, gândiți-vă, mai important este să rămânem sănătoși, să trecem peste pandemia asta. Sărbători vor mai fi, și ar fi păcat, ca la anul, la masa de Crăciun să fie cu o farfurie mai puțin, doar pentru că “ne-am săturat” de restricții. Dacă acum un an părea că mor doar cei în vârstă, cu alte boli, acum e un fel de ruletă rusească, unde oricine este expus la acest risc.Vom trece peste pandemia asta, dar până atunci nu merită să-ți riști viața pentru nimic în lumea asta, mai bine respectăm niște reguli simple, decât să ajungem cu o sondă în gât sau și mai tragic “ambalați” într-un sac negru. Eu vă doresc și îmi doresc sărbători liniștite, cu multă sănătate!", a scris Amin Zahra pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.