Dovada că se poate. Localitate din Timiș, FRUNTAȘĂ la vaccinare, deși în trecut a fost carantinată de 4 ori

O localitate din județul Timiș este fruntașă la vaccinare. Paradoxal, până nu demult, comuna a fost carantinată de patru ori, din cauza numărului mare de infectări, transmite Realitatea Plus.

Este vorba despre localitatea Dumbrăvița. Deși la începutul pandemiei comuna a fost carantinată de mai multe ori, acum localnicii par că au înțeles importanța vaccinării anti-COVID pentru prevenirea creșterii numărului de infectări. Acum, procentul celor imunizați acolo este peste 60%. Reușita, spun oamenii, se datorează bunei comunicări din partea autorităților.

Numărul românilor vaccinați în ultimele 24 de ore

Peste 66.000 de români au fost vaccinați în cursul zilei de ieri, dintre care mai mult de 17.000 cu prima doză, a informat marți CNCAV.

Astfel, din cele 66.539 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore, 17.497 au fost vaccinate cu prima doză, 24.761 cu cea de-a doua, iar 24.281 de persoane au primit a treia doză de vaccin.

În total, 7.651.441 de persoane au fost vaccinate în România cu prima doză, 7.251.451 cu schemă completă, iar 1.394.647 au primit și a treia doză.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 26 de reacții adverse, numărul total al acestora ajungând la 19.286 de la începutul campaniei de vaccinare. Citește mai mult AICI.

O femeie de 100 de ani, vaccinată cu doza booster: Ce m-a ţinut în viaţă a fost încrederea în medici

Maria Pantazi, o femeie în vârstă de 100 ani din Piatra-Neamţ, şi-a făcut, marţi, doza booster de vaccin împotriva COVID-19.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Neamţ, vaccinarea s-a realizat la domiciliul femeii după ce aceasta a solicitat prezenţa unei echipe medicale.

'De-a lungul vieţii am fost o persoană bolnăvicioasă, am avut meningită pe vremea când antibioticele erau rare, am avut hepatită, am suferit cu rinichii şi de peste 20 ani am o bronşită cronică obstructivă. Dar ceea ce m-a ţinut în viaţă a fost încrederea în medici şi medicamente. La vârsta noastră sunt foarte importante şi necesare. M-am vaccinat pentru că vreau să mă păzesc singură de boala. Nu prea ştiu ce fac alţii, nu pot controla ce vor sau nu, ce fac sau nu. Aşa că fiecare îşi are grija lui', a spus Maria Pantazi. Vezi continuarea AICI.