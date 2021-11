O femeie de 100 de ani, vaccinată cu doza booster: Ce m-a ţinut în viaţă a fost încrederea în medici

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Neamţ, vaccinarea s-a realizat la domiciliul femeii după ce aceasta a solicitat prezenţa unei echipe medicale.

'De-a lungul vieţii am fost o persoană bolnăvicioasă, am avut meningită pe vremea când antibioticele erau rare, am avut hepatită, am suferit cu rinichii şi de peste 20 ani am o bronşită cronică obstructivă. Dar ceea ce m-a ţinut în viaţă a fost încrederea în medici şi medicamente. La vârsta noastră sunt foarte importante şi necesare. M-am vaccinat pentru că vreau să mă păzesc singură de boala. Nu prea ştiu ce fac alţii, nu pot controla ce vor sau nu, ce fac sau nu. Aşa că fiecare îşi are grija lui', a spus Maria Pantazi.

Prefectul George Lazăr a fost la domiciliul acesteia şi a felicitat-o pentru faptul că şi-a făcut doza booster.

'Pentru dânsa, vaccinul ţine de normalitate. Aşa că astăzi, în urma solicitării pe care a făcut-o, doamna Maria Pantazi a primit doza booster a vaccinului anti-COVID. Îmi doresc ca în comunitatea noastră să existe mai mulţi oameni care să se gândească, în primul rând, la sănătatea lor. Să înţeleagă că efectele trecerii prin boală pot fi unele grave, că pot rămâne cu sechele. Să înţeleagă că cea mai uşoară formă de protecţie este vaccinul', a declarat prefectul. În judeţul Neamţ, 36,67% din populaţia eligibilă s-a vaccinat împotriva COVID-19.

Numărul românilor vaccinați în ultimele 24 de ore

Peste 66.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, dintre care mai mult de 17.000 cu prima doză, a informat marți CNCAV.

Astfel, din cele 66.539 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore, 17.497 au fost vaccinate cu prima doză, 24.761 cu cea de-a doua, iar 24.281 de persoane au primit a treia doză de vaccin.

În total, 7.651.441 de persoane au fost vaccinate în România cu prima doză, 7.251.451 cu schemă completă, iar 1.394.647 au primit și a treia doză.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 26 de reacții adverse, numărul total al acestora ajungând la 19.286 de la începutul campaniei de vaccinare.