Doi adolescenți italieni au împins un băiat român în fața trenului, dar Italia nu vorbește despre asta. Dacă era invers ”s-ar fi vorbit pentru mai bine de o lună”

Poliţiştii din nordul Italiei au reţinut doi adolescenţi de 14 şi 15 ani, sub acuzaţia de tentativă de omor şi tentativă de jaf, scrie Rador. Cei doi sunt acum în închisoarea pentru minori din Torino. Unul dintre ei l-a împins pe un alt tânăr de 15 ani sub un tren. Corespondenta Rador din Italia a specificat că victima, care este acum în stare de şoc, sub observaţia medicilor, este un minor român.

”Este o minune că un adolescent în vârstă de 15 ani se află încă în viaţă, după ce un alt tânăr, italian, de aceeaşi vârstă, însoţit de un prieten, l-a împins sub roţile unui tren care trecea cu o viteză redusă prin Gara Seregno, în provincia Monza. Presa italiană a relatat despre acest accident, că a izbucnit de la un mesaj trimis de victimă pe telefonul unei colege, mesaj care l-a iritat pe agresor în aşa măsură, că l-a urmărit pe băiat până la gară. Imediat au început insultele, acuzaţiile. Când adolescentul a reacţionat, rivalul său l-a împins violent înspre tren. Lovindu-se la cap, adolescentul a căzut pe şine, reuşind într-un mod miraculos să se prindă totuşi între peron şi roţile vagonului, aceasta în timp ce atacatorii fugeau de la faţa locului. Acest adolescent, al cărui nume nu apare nicăieri în presa italiană, este român, iar în prezent se află în spitalul din Monza în stare de şoc, cu un traumatism cranian vizibil şi cu o fractură de gleznă. Uimitor este, însă, că, la două zile de la accident, nu se mai vorbeşte nimic despre victimă. Însă, dacă, de exemplu, un român l-ar fi împins pe un adolescent italian sub un tren, cu siguranţă s-ar fi vorbit pentru mai bine de o lună despre acest accident” transmite sursa citată.

