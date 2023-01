Doar 1% dintre români, în clasa de mijloc. Iancu Guda: Degeaba faci bani, dacă nu ai bani. Oricine poate deveni independent dacă respectă două reguli!

Un studiu realizat în SUA arată că, de la an la an, se adânceşte distanţa dintre bogaţi şi săraci. Dacă în anii 70, 6 din 10 americani făceau parte din clasa de mijloc, astăzi această categorie reprezintă mai puţin de jumătate din populaţie.

Clasa de mijloc este media dintre cei care câştigă două treimi şi dublul venitului mediu salarial. Având în vedere că în SUA venitul mediu salarial este de 70.000 de dolari pe an, înseamnă că cei care câştigau între 50.000 şi 140.000 de dolari pe an se încadrează în clasa de mijloc, conform Digi24.

Economistul Iancu Guda a venit cu precizări importante în acest sens, şi a explicat şi care ar fi veniturile necesare unui român pentru a se încadra în această clasă de mijloc. Conform sursei citate, doar 1% dintre români s-ar încadra în această categorie, în timp ce 15% dintre români reuşesc să îşi acopere toate cheltuielile lunar şi să mai rămână şi cu ceva bani din salariu.

Întrebat cum a apărut această diferenţă între venituri, Iancu Guda a spus că "este o diferenţă de comportament. Veniturile au crescut, deci nu putem da vina pe scăderea salariilor. Atât în România, cât şi în alte ţări. Când salariile cresc, bunăstarea creşte. Dacă ne uităm la ultimii 50 de ani, consumul a crescut de 60 de ori, deci e clar că ne permitem mai mult. Dar diferenţa dintre cei care sunt peste pătura de mijloc, din punct de vedere financiar şi cei care sunt sub pătura de mijloc ţine de comportament. Adică de circuitul banilor. Practic, cei care sunt sub pătura de mijloc, adică dependenţi financiar, au ca prioritate cheltuielile. Ei economisesc doar ce rămâne după, dacă rămâne. În România, doar 15% reuşesc să economisească ceva.

În schimb cei care sunt independenţi financiar au ca prioritate zero să investească, să economisească, abia apoi să cheltuiască. De aceea veniturile lor nu vin doar din salariile. Încasează dividende de la companiile în care investesc, încasează câştiguri de capital, încasează dobânzi, etc. Deci diferenţa esenţială este comportamentul".

De ce salariu are nevoie un român pentru a fi în clasa de mijloc

"Eu nu cred că are importanţă. Este o concluzie şocantă, poate. Dacă ar fi să ne bazăm pe acel studiu din SUA, în România ar trebui să avem între 6200 dolari şi 19.000 de dolari pe an. Dar nu prea contează, sincer. Pentru că degeaba faci bani, dacă nu ai bani. Nu contează suma în sine, ci ce faci cu acei bani. Am demonstrat că oricine, indiferent de venituri, poate deveni independent financiar dacă respectă două reguli. Prima este să economisească un sfert din veniturile obţinute, iar a doua este să investească acele economii la un randament de 8% pe an. Dacă faci asta, în 15 ani devii independent financiar. Contează disciplina, răbdarea, obiectivul!", a concluzionat Iancu Guda.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.