DJ Steve Aoki, din nou în România, după 8 ani, la un eveniment IQOS

Celebrul DJ și producător muzical Steve Aoki va reveni în România, după opt ani de la prezența sa pe scenele a două festivaluri cunoscute, Untold (Cluj-Napoca) și Neversea (Constanța), de data aceasta la un eveniment care va marca împlinirea unui deceniu de la lansarea IQOS, și care va avea loc pe 29 noiembrie, la București.

Colaborarea dintre Steve Aoki și IQOS a fost anunțată în cadrul evenimentului Together X, inițiativa globală a Philip Morris International, care a avut loc în urmă cu câteva zile, în Japonia.

De asemenea, colaborarea de dezvăluit și o serie limitată de produse pentru piața locală niponă, create special alături de Aoki, care este cunoscut pentru modul său inedit de abordare atât în industria muzicală, cât și în cea de fashion.

Astfel, pe lângă accesoriile realizate pentru dispozitivele cu tutun încălzit, caracteristice stilului său electrizant, colaborarea a dat naștere și unui obiect vestimentar: o jachetă al cărei design este inspirat de armura de samurai.

Într-un interviu acordat organizatorilor acestui eveniment, citat de Digi 24, Steve Aoki a vorbit despre marea sa dragoste, muzica, despre ce îl inspiră, dar și despre relația pe care o are cu fanii, precum și cel mai frumos moment din cariera sa care se întinde pe mai bine de trei decenii, începută pe când avea numai 14 ani.

”La o vârstă fragedă. Un grup de de prieteni m-a introdus în muzică și în cele din urmă, muzica a devenit viața mea. Asta se întâmpla pe la vârsta de 14 ani. Acest grup de prieteni erau un fel de proscriși, nu se integrau nicăieri. La fel și eu. Împreună, ne-am integrat unii cu alții. Mergeam împreună la concerte, ne dădeam cu skateboard-urile în miezul nopții, ne distram. Iar muzica era nucleul prieteniei noastre. Am realizat că îmi doresc sa fac astfel de muzică, devenisem obsedat. Am luat o chitară și am început să învăț să cânt la ea, apoi am luat un microfon și am încercat să cânt”, a mărturisit Steve Aoki.

A mixat ”Dudadu”-ul Irinei Rimes

Cât îi privește pe fani, de multe ori aceștia sunt cei care îl inspiră, având cuvinte de laudă pentru fanii din România, pe care i-a văzut la cele două festivaluri celebre.

”Fanii vor reprezenta mereu principalul lucru care mă motivează. Din fericire, am niște fani uimitori și în România. De fiecare dată când vin în România, fac ceva special pentru fanii de aici. Anul acesta, lucrez cu un artist care locuiește în România, din Moldova, Irina Rimes.

Când am fost în România anul acesta, am rugat șoferul să-mi pună muzică românească, iar el mi-a pus melodia Dudadu. Am auzit piesa și m-am gândit că genul acesta de muzică o să mă conecteze cu fanii de aici. Am fani uimitori aici în România și pentru ei, voi remixa piesa, așa că am remixat-o și a devenit un hit.

Am mixat această piesă peste tot în lume. Sunt norocos să am astfel de fani, care sunt, la propriu, motivația mea principală. Mă inspiră să duc, de exemplu, muzica din România peste tot în lume. Fanii mei loiali din România mi-au îngăduit să fac asta, iar pentru asta sunt recunoscător”, a mai spus Aoki.

Colaboraea dintre IQOS și Steve Aoki

”Când vorbesc despre inovație, mă refer la progres. Țin mult la chestia asta. Despre asta vorbește și IQOS.

Aceasta este una dintre misiunile noastre comune și ne interesează impactul pe care-l putem avea asupra comunității, ce putem face pentru a-l face mai pozitiv și cum putem îmbunătăți lucrurile pentru comunitatea noastră.

Pe măsură ce lucrez tot mai mult cu IQOS, viziunea devine foarte clară”, a completat Aoki.

În finalul interviului, celebrul artist japonez a subliniat care este partea cea mai interesantă din colaborarea sa cu IQOS, ținând să transmită cum vede el această colaborare în viitor.

”Partea cea mai interesantă pentru mine e partea de design. Sunt creativ, nu doar pe crearea de muzică sau partea de DJ. Am propriul brand de fashion și o casă de discuri. Sunt foarte implicat în colecţiile pe care eu le desenez personal.

Atunci când IQOS mi-a oferit oportunitatea să îmi pun în practică partea creativă pentru produse, pentru IQOS, pentru jachetă, m-am entuziasmat foarte mult. Implicarea mea pe partea de design este partea cea mai interesantă pentru mine”.

Cât privește revenirea sa în România, la finalul lunii noiembrie, Steve Aoki a subliniat că este foarte încântat de această colaborare, subliniind că România are un ”loc specia” în inima sa.

”România are un loc special în inima mea. Când am aflat că cei de la IQOS România vor să mă aducă la acest eveniment, am sărit în sus de bucurie. Ori de câte ori am șansa să mă întorc în România, voi veni.

Așa cum performez în fiecare an la Tomorrowland, așa voi veni și la Untold. Festivalul Untold este unul din preferatele mele. La fel și la Neversea. Îmi place la Neversea, la mare, să văd răsăritul în timp ce pun muzică, e un moment superb.

Să mixez pentru cei din România și să lucrez cu artiștii de aici, iar acum, să am ocazia să petrec cu cei de la IQOS România, face ca totul să fie complet. Ne vom distra minunat când mă voi reîntoarce”, a concluzionat Aoki.

